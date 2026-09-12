Petrol boru hattı hedef alındı! Komutanı görevden aldılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Suudi Arabistan’a yönelik saldırıların Meysan vilayetinden gerçekleştirildiğinin tespit edilmesi üzerine Meysan Operasyonlar Komutanı Celil Şerifi’yi görevden aldı. Olayla ilgili soruşturma talimatı da verildi.
Suudi Arabistan’a düzenlenen saldırıların çıkış noktasına ilişkin Irak makamlarının tespiti, askeri yönetimde görevden alma kararı getirdi. Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Komutanı Sözcüsü Sabah en-Numan, saldırıların Meysan vilayetindeki bir noktadan gerçekleştirildiğinin belirlendiğini açıkladı.
ZEYDİ’DEN SORUŞTURMA TALİMATI
Numan, yazılı açıklamasında Başbakan Zeydi’nin, tespitin ardından Meysan Operasyonlar Komutanı Celil Şerifi’nin görevine son verdiğini bildirdi.
Açıklamada, Zeydi’nin saldırılarla ilgili soruşturma başlatılması yönünde talimat verdiği de belirtildi.