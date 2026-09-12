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Dünya Yemen'de savaş alevlendi! Husi mevzileri vuruldu
Dünya

Yemen'de savaş alevlendi! Husi mevzileri vuruldu

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Yemen'de savaş alevlendi! Husi mevzileri vuruldu

Yemen ordusu, Kızıldeniz kıyısındaki Muha ve çevresinde düzenlenen hava saldırılarında çok sayıda Husi unsurunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Hükümete bağlı Amalika Tugayları da Lahic’te askeri mevzilere yönelik saldırıları püskürttüğünü açıkladı.

Yemen’de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar, batıdaki kıyı kentlerinden güneydeki askeri mevzilere uzanan bölgelerde sürüyor. Yemen Silahlı Kuvvetleri Medya Merkezi, Taiz iline bağlı Muha kentinde Husi unsurlarının, bir karargahın ve liman yakınlarındaki askeri araçların hava saldırılarıyla hedef alındığını bildirdi.

MUHA’DA KARARGAH VE LİMAN ÇEVRESİ HEDEF ALINDI

Medya Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Muha’nın batısındaki saldırılarda çok sayıda Husi unsurunun etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Kentteki Su Projesi Müdürlüğü yakınında bulunan bir karargahın da vurulduğu, burada bulunan Husi unsurlarının etkisiz hale getirildiği kaydedildi. Muha Limanı çevresindeki saldırılarda ise Husilere ait araç ve silahların imha edildiği ifade edildi. Açıklamada kayıplara ilişkin kesin sayı verilmedi.

LAHİC’TE ASKERİ MEVZİLERE SALDIRI

Ülkenin güneyindeki Lahic vilayetinde de çatışmalar yaşandı. Hükümete bağlı Amalika Tugayları, vilayetin batısındaki El-Mudarebe ve Ras el-Ara bölgelerinde bulunan askeri mevzilere Husilerin saldırı düzenlediğini açıkladı.

Tugayların açıklamasına göre hükümet güçleri, hafif ve orta çaplı silahlarla karşılık vererek saldırıları püskürttü. Çatışmalarda Husilerden ölen ve yaralananların olduğu, bazı araç ve askeri teçhizatın da imha edildiği veya kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

Husiler, hava saldırıları ve Lahic’teki çatışmalara ilişkin henüz açıklama yapmadı.

TEMMUZDAN BU YANA KONTROL ALANLARI DEĞİŞTİ

Yemen’de temmuz ayından itibaren yeniden yoğunlaşan çatışmalar, tarafların kontrol ettiği bölgelerde değişikliğe yol açtı. Hudeyde vilayetinin tamamında kontrol sağlayan Husiler, Taiz’in batısına ilerleyerek Muha’yı ve Babulmendeb Boğazı’na erişim sağlayan hatları ele geçirmişti.

Husilerin Muha’nın ardından Haniş Takım Adası, Meyyun Adası ve kıyıdaki Zubab’da da kontrol kurmasıyla çatışmaların Kızıldeniz ve Babulmendeb çevresindeki kapsamı genişledi. Hükümet güçleri ise El-Cevf vilayetinde ilerleyerek il merkezi Hazm’a yaklaşmıştı.

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