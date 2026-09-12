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Hayat-Aktüel
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Söylenen sözlere aldırış etmedi: 13 yaşındaki Ecrin 3 yılda usta oldu!

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Söylenen sözlere aldırış etmedi: 13 yaşındaki Ecrin 3 yılda usta oldu!

Hatay'da yaşayan 13 yaşındaki Ecrin, deprem sonrası çırak bulmakta zorlanan babasına yardım için 3 yılda usta olarak mesai yapmaya başladı.

#1
Foto - Söylenen sözlere aldırış etmedi: 13 yaşındaki Ecrin 3 yılda usta oldu!

Hatay'ın Antakya ilçesi Bitiren Mahallesi'nde yaşayan 13 yaşındaki Ecrin Emine Çınar, 3 yıldır traktör tamircisi olan babası Sinan Çınar'ın yanında meslek öğrenip, traktör tamir ediyor. Babasına ait olan tamir atölyesinde bıkmadan usanmadan mesaiye gelen Ecrin Usta, yüzünün ve elinin karasıyla kendini geliştirmeye devam ediyor. İş yerine gelenlerin gözleriyle aradığı Ecrin Usta; tek başına traktörlerin bakımını yapıp, motor arızalarını gidererek fren balataları başta olmak üzere çeşitli arızalara gideriyor.

#2
Foto - Söylenen sözlere aldırış etmedi: 13 yaşındaki Ecrin 3 yılda usta oldu!

TATİL GÜNLERİNİ SANAYİDE GEÇİRİYOR Okul zamanlarında sabahtan öğlene kadar çalışan Ecrin Usta, okul sonrası ve tatil günlerinde babasının yanında çalışarak geçiriyor. Büyünce makine mühendisi olmak isteyen Ecrin Çınar, müşteriler tarafından da 'Ecrin Usta' olarak bilinirken kendine özel müşterileri oluyor. İlk kez görenlerin ‘Sanayide kız mı çalışır' sözlerine aldırış etmeyen Çınar, 3 yıldır tamirhanede kendini geliştirerek yaşıtlarına örnek oluyor.

#3
Foto - Söylenen sözlere aldırış etmedi: 13 yaşındaki Ecrin 3 yılda usta oldu!

"HAYALİM MAKİNE MÜHENDİSİ OLMAK" ‘Sanayide kız mı çalışır' sözlerine aldırış etmeden babasıyla birlikte 3 yıldır tamircilik yapan Ecrin Çınar, "Traktörlerin tamirini ağabeyim ve babamla birlikte yapıyorum. Tamirat yapıyorum ve traktörleri söküyorum. Sabah 8'de babamla işe geliyorum, akşam da saat 9'da işi bırakıyoruz. Traktörlerin bakımlarını yapabiliyorum, tekerleklerini sökebiliyorum ve yağ değişimini yapabiliyorum. Hava filtresini değiştiriyorum ve frenlerini sökebiliyorum. Sanayide kız mı çalışır diyorlardı, ben de çalışır niye çalışmasın dedim ve burada çok mutluyum. Okula gidiyorum ve 8'inci sınıfa geçtim. Hayalim makine mühendisi olmak. Arkadaşlarım beni böyle görünce gülüyorlar ve erkek misin diyorlar. Telefonla oynamak yerine burada olmak daha güzel." dedi.

#4
Foto - Söylenen sözlere aldırış etmedi: 13 yaşındaki Ecrin 3 yılda usta oldu!

"ÇIRAK BULAMADAK, KIZIM DA 'BABA BEN ÇALIŞIRIM' DEDİ" Depremden sonra iş yerini taşıdığı köyünde çırak bulamaması üzerine kızının kendisine çıraklık yapmaya başladığını ifade eden baba Sinan Çınar, Ecrin'in özel müşterileri olduğunu belirterek "Ben 28 yıldır bu işi yapıyorum. Benim depremden önce dükkanım vardı, yıkılınca köye dükkanı taşıdım. Dükkanı taşıyınca burada çırak bulamadık ve kızım da, ‘Baba ben çalışırım' dedi. Kızımla beraber üç yıldan beri birlikte çalışıyoruz. İşlerimiz iyi Allah'a şükür, ben çırağım olan kızımdan memnunum. Söylediğim işi güzel yapıyor, temizliği güzel yapıyor. Amacımız makine mühendisi yapmak, müşteriler gelip sohbet ediyorlar. Kızımın içinde gelen oluyor, özel müşterileri de var. Bizimle birlikte burada çalışarak hem el becerisini geliştiriyor hem de cep telefonundan uzak kalıyor." şeklinde konuştu.

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