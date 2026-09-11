Liderimiz Erdoğan ata ocağı Rize’de! Kendi adını taşıyan üniversitede coşkulu karşılama!
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Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rize’ye kazandırılan dev yatırımların toplu açılış töreninin ardından kentteki temaslarını tüm hızıyla sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'deki temasları kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesini ziyaret etti.
Yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış töreni için Rize'ye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentteki temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, Rize'deki temasları kapsamında Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine de ziyaret gerçekleştirdi.
ÜNİVERSİTENİN ÇALIŞMALARI HAKKINDA BİLGİ ALDI
Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesine gerçekleştirdiği ziyarette Rektör Prof. Dr. Yusuf Yılmaz'dan üniversitenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyarette Erdoğan'a Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve diğer ilgililer eşlik etti.
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