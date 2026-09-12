İşte son hava durumu tahminleri: Kavurucu sıcaklar ülkeyi terk ediyor
Meteoroloji uzmanları ve hava forum sitelerinin tahminlerine göre, Türkiye genelinde aylardır etkili olan aşırı sıcaklar yerini serin ve yağışlı hava dalgasına bırakacak.
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Meteoroloji uzmanları ve hava forum sitelerinin tahminlerine göre, Türkiye genelinde aylardır etkili olan aşırı sıcaklar yerini serin ve yağışlı hava dalgasına bırakacak.
Meteoroloji uzmanları ve hava forum sitelerinden yapılan son dakika açıklamalarına göre, Türkiye genelinde aylardır etkili olan aşırı sıcaklar yerini serin ve yağışlı hava dalgasına bırakıyor. Hafta sonunun son gününde batı kesimlerden giriş yapacak olan bu sistemle birlikte, bunaltıcı yaz geceleri dönemi resmen kapandı.
SICAKLIKLAR NORMALLERİN ALTINA İNİYOR: İstanbul'da 5 derecelik birden düşüş yaşanacak. Hafta içi 30 derece civarında seyreden sıcaklıklar, pazar gününden itibaren hızla düşerek pazartesi günü 25 derecelere kadar gerileyecek. Uzun süredir mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, aylar sonra ilk kez normallerin de altına inecek.
KLİMA VE VANTİLATÖR DEVRİ BİTİYOR: Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde gece sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte, yaz boyunca evlerde kesintisiz çalışan klimaların yerini pencerelerden giren doğal serinlik alıyor. Uzmanlar, pazar akşamından itibaren vatandaşların gece esintilerine karşı tedbirli olması gerektiği konusunda uyarıyor.
HAFTA ORTASINDA SAĞANAK YAĞIŞ KAPIDA: Sıcaklık düşüşünün ardından çarşamba günü yağışların etki alanını iyice genişletmesi bekleniyor. Okulların açıldığı ilk haftada yurdun büyük bölümü sonbahar havasını tam anlamıyla hissedecek.
Yeni haftada beklenen hava değişimi ve sıcaklık grafiği şu şekilde öngörülüyor: CUMA- CUMARTESİ: Parçalı ve Az Bulutlu 30°C, Hafif Esintili, Yağış Yok PAZAR: Batıdan Başlayan Bulutlanma, 28°C, Gece Saatlerinde Belirgin Serinleme PAZARTESİ: Serin ve Mevsim Normalleri Altı, 25°C, Rüzgarlı, Sonbahar Esintisi ÇARŞAMBA: Geniş Alanlı Sağanak Yağış, 23°C, Kuvvetli Yağış ve Fırtına Riski.
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