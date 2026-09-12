Trabzonspor'da teknik direktör için aday sayısı 3'e düştü! Hüseyin Çimşir tercih edilmiyor ve...
Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo-mavililerin gündeminde 3 isim var.
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Trabzonspor'da Fatih Tekke'nin ayrılığının ardından teknik direktör arayışları sürüyor. Bordo-mavililerin gündeminde 3 isim var.
Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Konyaspor'la karşılaşacak Trabzonspor rakibini mağlup ederek kayıp yaşamak istemiyor. Fatih Tekke'yle yolların ayrılmasının ardından geçici olarak Hüseyin Çimşir takımın başına geçerken yeni teknik direktörün kim olacağı henüz netleşmiş değil.
Bordo-mavili takım için çok sayıda isim gündeme gelirken listedeki teknik direktörlerin sayısı 3'e indi. Sözcü gazetesinde yer alan habere göre Trabzonspor Ernesto Valverde, Steven Gerrard ve Laurent Blanc isimlerinin üzerinde duruyor.
Trabzonspor'da milli takım arasına kadar teknik direktör konusunun çözülmesinin beklendiği ifade edildi. Milli ara öncesinde Trabzonspor, bu hafta Konyaspor'la deplasmanda karşılaştıktan sonra gelecek hafta sahasında Galatasaray'ı konuk edecek.
Gündemdeki isimlerden Ernesto Valverde, son olarak Athletic Bilbao'yu çalıştırmış ve geçtiğimiz sezonun sona ermesiyle takımdan ayrılmıştı. Steven Gerrard ise görev yaptığı Al-Ettifaq'dan 2025'te ayrılmıştı. Gerrard gibi en son Suudi Arabistan'da çalışan Laurent Blanc, Al Ittihad'daki görevine geçtiğimiz yıl veda etmişti.
Laurent Blanc, teknik direktörlük kariyerinde en fazla kupayı PSG'yi çalıştırdığı dönemde yaşadı. Blanc PSG ile 3'er kez Ligue 1 ve Fransa Lig Kupası, 2 kez Fransa Kupası ve 3 kez Fransa Süper Kupası'nda mutlu sona ulaştı. Deneyimli teknik direktör Bordeaux ve Al-Ittihad'da yaşadığı şampiyonluklarla toplamda kariyeri boyunca 17 kupa kazandı.
Listedeki adaylardan Ernesto Valverde Olympiakos, Barcelona ve Athletic Bilbao ile 11 kupa kazanıp şampiyonluk sevinci yaşadı. Steven Gerrard ise teknik direktörlük kariyerinin tek kupasını Rangers'ı çalıştırdığı dönemde İskoçya Ligi şampiyonluğuyla kazandı.
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