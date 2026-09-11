"Arkadan çarptılar" deyip anahtarı üzerinde bıraktı, zararı sigorta ödemedi! Yargıtay’dan kasko şoku

Yüksek Mahkeme, anahtarın araç üzerinde bırakılması suretiyle gerçekleşen hırsızlıklarda oluşan zararın kasko teminatı dışında kaldığına hükmetti. İstanbul’da meydana gelen ilginç hırsızlık olayı, sigorta hukuku açısından emsal teşkil edecek bir yargı kararıyla sonuçlandı. Bir şirkete ait kaskolu aracı kullanan mühendis, seyir halindeyken arkadan bir aracın çarpması üzerine aracını sağa çekti. Kazanın verdiği panik ve refleksle anahtarı kontakta bırakan sürücü, hasara bakmak için aşağı indiği sırada organizatör olduğu değerlendirilen hırsızlar aracın diğer tarafından binerek otomobili kaçırdı.

Terk edilen araç birkaç gün sonra emniyet güçlerince plakaları sökülmüş, kaportası vuruk ve şanzımanı hasarlı şekilde bulundu.

SİGORTA "ANAHTAR ÜZERİNDEYDİ" DİYEREK ÖDEMEDİ

Aracın tamiri için 51 bin 641 TL ödeyen şirket, masrafı kasko poliçesinden tahsil etmek üzere sigorta şirketine başvurdu. Ancak sigorta firması, hırsızlık olayının aracın kendi anahtarı üzerinde bırakılması suretiyle gerçekleştiğini ve bu durumun Kasko Sigortası Genel Şartları uyarınca teminat kapsamı dışında kaldığını belirterek ödemeyi reddetti.

Tazminat davasında karar şöyle şekillendi:

İlk Derece Mahkemesi: Anahtarın araç üzerinde bırakılmasıyla oluşan hırsızlıkların poliçe kapsamı dışında kaldığını belirterek davayı reddetti.

Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf): Olayın kaza süsü verilerek hırsızlık amacıyla gerçekleştirildiğini ancak eylemin cebir ve şiddet içermediği için gasp sayılmayacağını, anahtarın unutulması sebebiyle zararın teminat dışı olduğunu vurgulayarak istinaf başvurusunu reddetti.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi: Davacının "Kaza psikolojisiyle iradem sakatlandı, hayatın olağan akışına uygun hareket ettim" gerekçesiyle yaptığı temyiz başvurusunu inceleyen Yargıtay, alt mahkemenin kararını hukuka uygun bularak kararı oy birliğiyle onadı.

SÜRÜCÜLER İÇİN UYARI NİTELİĞİNDE

Yargıtay'ın bu kararıyla birlikte, sahte veya kurgulanmış kazalarla sürücünün aşağı indirilmesi suretiyle yapılan hırsızlıklarda, anahtarın araç üzerinde bırakılması halinde kasko şirketlerinin tazminat ödeme yükümlülüğünün bulunmadığı içtihat altına alınmış oldu.