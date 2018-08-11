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Hainler ses verdi: Aynı gemide değiliz

FETÖ'cü Papaz Andrew Brunson'u bahane ederek Türkiye'ye ekonomik operasyon başlatan ABD'ye vatandaşlar dövizlerini bozdurarak cevap verdi. Ancak içimizdeki bazı kesimler her zaman olduğu gibi Türkiye'nin yanında olmak yerine yine hükümete ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldırdı.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:02
Hainler ses verdi: Aynı gemide değiliz

yeniakit.com.tr:  FETÖ ve PKK terör ör gütleriyle ilişkisi olduğu gerekçesiyle tutuklanan ardından ev hapsine alınan Papaz Andrew Brunson'u gerekçe gösteren ABD yönetimi Türkiye'ye karşı ekonomik savaş başlattı. Türkiye'yi FETÖ, PKK/YPG, DEAŞ, DHKP-C gibi terör örgütleri ile dize getiremeyen ABD yönetimi son olarak dolar üzerinden Türk ekonomisine saldırdı. ABD'nin bu hamlesi sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Dövizlerinizi bozdurun" çağrısına uyan vatandaşlar döviz ve altınlarını Türk lirasına çevirdi.

Ancak her zaman olduğu gibi yine içimizdeki bazı kesimler ihanet dolu paylaşımlarda bulundu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aynı gemideyiz" açıklamasının ardından sosyal medya platformu Twitter'da #AynıGemideDeğiliz Hashtag'i açan bazı kullanıcılar hükümete ve Başkan Erdoğan'a saldırdı.

İşte o tweetlerden bazıları;

TOKAT GİBİ CEVAP!

"Katar halkı Döviz bürolarına akın edip ellerindeki Dolar ve Euroları bozdurup Türk Lirası almaya başladılar. Türkiye'ye destek ÇIĞ gibi büyüyor. KATAR halkı meseleyi anladı, ama Dolar yükseliyor diye sevinen #AynıGemideDeğiliz diyen içimizdeki KATIRLAR anlamadı..."

www.yeniakit.com.tr

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 23:02
  1. Türkiye
  2. ABD
  3. FETÖ
  4. PKK
  5. DEAŞ

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