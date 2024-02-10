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Gündem Hain saldırının hedefindeki isim Aziz Yeniay Akit TV’ye konuştu! İmamoğlu'na sert tepki gösterdi
Gündem

Hain saldırının hedefindeki isim Aziz Yeniay Akit TV’ye konuştu! İmamoğlu'na sert tepki gösterdi

Yeniakit Publisher
2024-02-10 23:39:00 - 2024-02-10 23:57:50

Seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay, kalleş saldırının ayrıntılarını Akit TV'ye açıkladı. Yeniay, 'Saldırı başka bir yeri hedef aldı.' diyen İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Seçim çalışması sırasında silahlı saldırıya uğrayan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay, kalleş saldırının ayrıntılarını Akit TV'ye açıkladı. Yeniay, 'Saldırı başka bir yeri hedef aldı.' diyen İBB Başkanı İmamoğlu'na tepki gösterdi.

Dün saat 16.30'da seçim çalışması için bir derneğe ziyarette bulunan AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay, saldırı anında yaşananları anlattı.

AK Parti Küçükçekmece Belediye Başkanı Adayı Aziz Yeniay şöyle konuştu:

Bugün saha çalışması yaparken bir dernek ziyareti sırasında bu saldırıyla karşılaştık. Otomatik silahlarla seri bir şekilde ateş edildi. Orada biz toplantıyı bitirmek üzereydik ve dışarı çıkmak üzereydik. Emniyet şuan ayrıntılı olarak konuyu inceliyor. En kısa zamanda failler yakalanacak ve gerçek ortaya çıkacaktır.


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İmamoğlu'na tepki gösterdi

Bizler bu terör saldırısının ortasında kalmış olarak bir bilgi paylaşamazken, emniyet ve yetkililer bir açıklama yapamazken bu tweeti atanlar ne yapmaya çalışıyor. Bu kadar siyaset içinde olan insanların bu kadar şuursuz beyanlar vermesini neye bağlayabiliriz. Otomatik silahla ateş açanlar bunun ne olduğunu bilir. Terörün zaten amacı bellidir. Biz burada bir kardeşlik içinde çalışıyoruz. Sahalardan çekileceğimizi düşünen varsa bizi tanımıyorlardır. Dışarıda güvenlik kuvvetlerinin olması nedeniyle bu insanlar buraya giremedi. Sokak içinde bulunduğumuz yön istikametinde ateş açılıyor. Merak ediyorum İmamoğlu niye panikledi acelemiz ne?

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