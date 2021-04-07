  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hain saldırı! Afrin'den acı haber
Gündem

Hain saldırı! Afrin'den acı haber

Afrin'e yakın Basilhaya köyünde bulunan askeri üssümüze düzenlenen hain saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 22:07:00 - 2021-04-07 22:17:45
Hain saldırı! Afrin'den acı haber

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Afrin bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Aktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Afrin temas hattı üzerindeki Kimar Bölgesi, Basilhaya köyünde bulunan askeri üssümüze hain terör örgütünün yaptığı saldırı neticesinde 2 kahramanımızın şehit olduğunu öğrendim. Şehit olan iki evladımızdan biri Bursa’mızdan... Milletimizin başı sağ olsun."

haber7

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi
Aktüel

İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi

Valilikçe yayımlanan duyuruya göre, hurda satan ve satın alan, ikinci eşya satan ve satın alanlarca İkinci El Malzeme Alım Satım Belgesi tan..
Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği'ne anladığı dilden cevap!
Gündem

Mansur Yavaş'tan Çin Büyükelçiliği'ne anladığı dilden cevap!

Sosyal medyada tepki çeken paylaşımın ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'ı tehdit eden Çin Büyükelçiliği b..
Savcı Sayan: İnşallah hep birlikte cenaze namazını kılacağız
Gündem

Savcı Sayan: İnşallah hep birlikte cenaze namazını kılacağız

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, emekli amirallerin ihanet bildirisi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay