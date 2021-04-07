Hain saldırı! Afrin'den acı haber
Afrin'e yakın Basilhaya köyünde bulunan askeri üssümüze düzenlenen hain saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Afrin bölgesinde 2 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.
Aktaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Afrin temas hattı üzerindeki Kimar Bölgesi, Basilhaya köyünde bulunan askeri üssümüze hain terör örgütünün yaptığı saldırı neticesinde 2 kahramanımızın şehit olduğunu öğrendim. Şehit olan iki evladımızdan biri Bursa’mızdan... Milletimizin başı sağ olsun."
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