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Dünya Hain Dahlan İsrail için o ülke ile görüşüyor
Dünya

Hain Dahlan İsrail için o ülke ile görüşüyor

Filistin'deki Fetih Hareketi'nden ihraç edilen Muhammed Dahlan'ın Sudan yönetimini İsrail ile normalleşme anlaşması yapmak için ikna etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 02:09:00 -
Hain Dahlan İsrail için o ülke ile görüşüyor

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın verdiği bilgiye göre, Sudan yönetimiyle yakın temas halinde olan Muhammed Dahlan'ın, İsrail ile Sudan arasında normalleşme için çalıştığı iddia edildi.

Hain Dahlan normalleşme karşılığında Sudan'a silah verilmesini bile teklif etti.

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, 25 Ağustos'ta Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya geçiş hükümetinin İsrail'le ilişkileri normalleştirme yetkisine sahip olmadığını belirtmişti.

Arap Lawrence Dahlan

Muhammed Yusuf Dahlan Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinde 1961'de dünyaya geldi. Filistin'deki Fetih hareketi içindeki çalışmaları nedeniyle genç yaşta İsrail hapishanelerine atıldı. Mahkum olduğu süre içerisinde Dahlan İsrail hapishanelerinde İbranice öğrenip geliştirdi.

1993'te Norveç'in Oslo kentinden yapılan Oslo Anlaşması'nın ardından Gazze'de oluşturulan 20 bin kişilik Filistin Önleyici Gücü'nün başına geçerek CIA ve Mossad'ın yanı sıra Arap ve Batılı istihbarat servisleriyle temas kuran Dahlan, Filistin lideri Yasir Arafat ile rekabete tutuştu.

İsrail ve ABD ile karmaşık ilişkiler geliştiren Muhammed Dahlan, İsrail'in Gazze'deki işgalini sürdürdüğü süre boyunca kanlı siyasi hamlelerle bulunduğu konumu daha da güçlendirdi.

Dahlan'ın diğer İslami güçlere karşı kullanmak için ABD ve İsrail'den silah aldığı bile iddia edildi.

2005 yılında İsrail'in Gazze'den çekilmesiyle Hamas ile siyasi çıkarları uğruna çatışmaya girdi.

Arafat'a suikast düzenlemekle suçlanan Dahlan 2011'de Batı Şeria'yı terk ederek BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye taşındı. Burada BAE Kraliyet ailesi ile yakın ilişkiler kurdu.

Dahlan 15 Temmuz hain darbe girişimini finanse etmek suçundan Türkiye tarıfından kırmızı bültenle aranıyor.

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