Hain Can Dündar’a kargoyla ödül gönderenlerden iğrenç çizim

Anadolu Yayıncılar Derneği tarafından 6’ncısı düzenlenen Anadolu Medya Ödülleri sahiplerini buldu. Birçok ismin ödül almaya hak kazandığı ve organizasyonda Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu üyesi ve Haber Müdürü Murat Alan yılın araştırmacı gazetecisi dalında ödüle layık görüldü. Gazetecilere ödüllerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdim etti.

Söz konusu ödül töreni, firari hainlere sahip çıkacak kadar gözlerini kin bürüyen odakları rahatsız etti. Hain Can Dündar'ın eskiden Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Cumhuriyet, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, gazetecilere ve halka hakkaret içeren bir karikatür yayınladı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşeletlerin Dili'nde, hazımsız Cumhuriyet'in karikatürü de konuşuldu.

Söz konusu çizimin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte halka yönelik de bir hakaret olduğunun altını çizen Ali İhsan Karahasanoğlu, şunları söyledi:

Can Dündar Türkiye'ye gelemiyor. Yurt dışında kaçak olarak yaşıyor. 10 yıl, 15 yıl hapis cezası var. Türkiye'ye gelemediği için kendisine ödülünü Gazeteciler Cemiyeti, şu cemiyet bu cemiyet kargoyla ödülünü yolluyor. Bu karikatürü çizen kişi meslektaşlarına bir saygısızlık yapmış oluyor. Cumhurbaşkanına daha ağır hakaretler gördüğüm için bunu çok da önemsemedim ama gazetecilere yönelik olarak bir hakaret var diyebilirim.

Hemen her gün 5-6 tane tekzip yayınlayan bir gazeteye ödül veriyorsunuz, hayatınızda Akit Gazetesi'ne bir tane ödül verdiniz mi, diye sorarım Gazeteciler Cemiyeti'ne. 'Akit Gazetesi, Gazeteciler Cemiyeti'nden ödül almaya hak kazanmadı ki' derlerse, o zaman sorarım, gazeteleri önünüze aldığınız zaman ilk önce Akit'e bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz? Dindar, muhafazalar insanlar ne düşünüyor, bu toplumun yüzde 75'inin muhafazakar olduğunu bilerek bu insanlar ne düşünüyorlar diyerek ilk önce gazetelerin arasından Akit'i alıp bakıyor musunuz, bakmıyor musunuz? Elinizi vicdanınıza koyup söyleyin. Bakıyorsunuz. Hala, 'Akit'e niye ödül verelim' diye riyakarlık yapıyorsunuz.

Amerika'dan, Avrupa'dan fonlanıyorsunuz. Oradaki sahipleriniz ne diyorsa, burada da ödülleri o kişilere veriyorsunuz.

Almanya'da Akit Gazetesi yasaklandı. Tamam ödül vermeyin de, Almanya'da gazete yasaklandıktan sonra bir kınama yayınlayın. Basın özgürlüğü Almanya'da ayaklar altına alındı, dediniz mi?

Vermesinler, onlardan gelecek ödülün peşinde değiliz ama Akit'ye yönelik özgürlüğü kısıtlayıcı mahiyette bir uygulama olunca eşit muamele yapsınlar. Benzer bir uygulama başka gazeteye olunca nasıl karşı çıkıyorlarsa, Akit'e olunca da karşı çıkmaları lazım.