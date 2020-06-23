  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hafter’in Afrikalı paralı askerlerini aylık 200 dolara mal ettiği ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2020-06-23 14:22:37 -
Hafter’in Afrikalı paralı askerlerini aylık 200 dolara mal ettiği ortaya çıktı

TRABLUS (AA) - Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’in Afrika ülkelerinden cuzi maliyetle paralı askerler getirdiği ortaya çıktı.

Libya hükümeti tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu basın birimi, Hafter'in paralı askerlerle yaptığı ve operasyonlarda ellerine geçen sözleşmeleri yayınladı.

Söz konusu belgelere göre, bu askerlere aylık 200 dolar veriliyor.

İkinci aydan itibaren maaşların 300 dolar olacağının belirtildiği sözleşmelerde, operasyon başı 10 dolar ilave verileceği de kaydediliyor.

Paralı askerlerin komutanlarına ise rütbelerine göre 30 dolardan başlayan ilaveler yapılacağı da bildiriliyor.

Hafter özellikle de Sudan’ın Darfur bölgesi ve Çad’dan yüzlerce Afrikalı asker getirmiş ve bu askerlerin çoğunu başkent Trablus’un güneyindeki bölgelere göndermişti.

Afrikalı paralı askerlerin onlarcasının çatışmalarda öldüğü ve yüzlercesinin esir alındığı geçen şubat, mart ve nisan aylarında Libya’da yerel medyaya yansımıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı