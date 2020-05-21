Hafter'e bir şok daha! 'Türkiye'nin korkusundan kabul etmiyorlar'
Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerinin Libya'ya getirdiği uçakları uçuracak paralı pilot bulamadığını bildirdi.
Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerinin Libya'ya getirdiği uçakları uçuracak paralı pilot bulamadığını ifade etti.
Alabarda, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Türkiye'nin açıklaması sonucu akıbet cehennem garantili olduğundan Hafter çetesi Libya'ya getirdikleri tayyareleri uçuracak paralı pilot bulamıyor.. Para alsan ne olacak mezarda geçmiyor."
İşte Alabarda'nın konuya ilişkin tweeti: