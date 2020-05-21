  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

E-ticaret İle Instagram'dan satış yapma

Valör ne demek? Altında valör tarihi nedir?

2020 İOKBS bursuluk sınav tarihi değişti mi son dakika

Yazılımcı ne iş yapar? Yazılımcı olmak için gereken şartlar neler?

Zerde nasıl yapılır? Hafif ve lezzetli zerde tatlısı tarifi
için kalan
Gündem

Hafter'e bir şok daha! 'Türkiye'nin korkusundan kabul etmiyorlar'

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerinin Libya'ya getirdiği uçakları uçuracak paralı pilot bulamadığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:51:00 - 2020-05-21 19:00:05
Hafter'e bir şok daha! 'Türkiye'nin korkusundan kabul etmiyorlar'

Savunma ve Güvenlik Stratejileri Analisti Yusuf Alabarda, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Hafter milislerinin Libya'ya getirdiği uçakları uçuracak paralı pilot bulamadığını ifade etti.

Alabarda, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Türkiye'nin açıklaması sonucu akıbet cehennem garantili olduğundan Hafter çetesi Libya'ya getirdikleri tayyareleri uçuracak paralı pilot bulamıyor.. Para alsan ne olacak mezarda geçmiyor."

İşte Alabarda'nın konuya ilişkin tweeti:

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek
Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek

Dünya

Rusya'dan darbeci Hafter'e skandal destek

Terörist Hafter'in tehdidine Türk Dışişleri'nden cevap
Terörist Hafter'in tehdidine Türk Dışişleri'nden cevap

Siyaset

Terörist Hafter'in tehdidine Türk Dışişleri'nden cevap

Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar
Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar

Gündem

Avrupa ülkesinden çarpıcı Türkiye itirafı: Dostumuz Hafter'i ağır bir yenilgiye uğrattılar

BAE bölgedeki başarısız askeri planları için milyarlarca dolar harcıyor
BAE bölgedeki başarısız askeri planları için milyarlarca dolar harcıyor

Dünya

BAE bölgedeki başarısız askeri planları için milyarlarca dolar harcıyor

Libya'dan Türkiye ve Katar'a teşekkür
Libya'dan Türkiye ve Katar'a teşekkür

Dünya

Libya'dan Türkiye ve Katar'a teşekkür

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı