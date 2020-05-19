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Dünya

Hafter'e bir darbe daha! Hepsi vuruldu

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci Hafter'in Sirte'nin güneyindeki hedeflerine 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:26:00 - 2020-05-19 12:52:38
Hafter'e bir darbe daha! Hepsi vuruldu

Ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda bulunan Sirte'nin güneyindeki Er-Ravaga yoluna hava güçleri tarafından 4 saldırı düzenlendiğini belirtti.

Saldırılarda 2 askeri araç ile biri mühimmat diğeri yakıt yüklü 2 taşıtın imha edildiğini aktaran Kununu, Hafter milislerinden 5 kişinin öldüğü ya da yaralandığını ifade etti.

Libya ordusu, dün sabah da ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldıklarını ve üste kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.

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