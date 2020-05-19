Hafter'e bir darbe daha! Hepsi vuruldu
Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci Hafter'in Sirte'nin güneyindeki hedeflerine 4 hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.
Ordu sözcüsü Yarbay Muhammed Kununu, yaptığı açıklamada, başkent Trablus'un 450 kilometre doğusunda bulunan Sirte'nin güneyindeki Er-Ravaga yoluna hava güçleri tarafından 4 saldırı düzenlendiğini belirtti.
Saldırılarda 2 askeri araç ile biri mühimmat diğeri yakıt yüklü 2 taşıtın imha edildiğini aktaran Kununu, Hafter milislerinden 5 kişinin öldüğü ya da yaralandığını ifade etti.
Libya ordusu, dün sabah da ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Askeri Üssü'nü Hafter'e bağlı milislerden geri aldıklarını ve üste kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.
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Libya hükümetinin Vatiyye Üssü'nü Hafter milislerinden geri alması dünya basınına damga vurdu