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Dünya Hafter'den petrol blokajı! Libya'ya bakın ne kadara mal oldu
Dünya

Hafter'den petrol blokajı! Libya'ya bakın ne kadara mal oldu

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Halife Hafter milislerinin ocak ayından beri petrol tesis ve limanlarını kapalı tutmasının ülkeye verdiği hasar 9 milyar doları geçti.

Yeniakit Publisher
2020-08-28 17:12:00 -
Hafter'den petrol blokajı! Libya'ya bakın ne kadara mal oldu

Darbeci Halife Hafter'in Libya'ya zarar vermeye devam ediyor.

9 milyar doları aştı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci Hafter milislerinin ocak ayından beri yaptığı petrol blokajının ülkeye verdiği hasar 9 milyar doları geçti.

Libya'daki liman ve petrol sahalarının kapalı olmasının ülkeyi uğrattığı 224 günlük zarar 9 milyar 5 milyon dolar olarak kayıtlara yansıdı.

Berlin Konferansı'ndan bir gün önce kapattılar

Darbeci Hafter'e bağlı milisler, Petrol Hilali bölgesindeki Brega, Ras Lanuf, Hariga, Zuveytine ve Sidra'daki petrol ihracat limanlarını üretime kapatmıştı. Hafter milislerinin bu hamlesi Almanya'da Libya kriziyle ilgili uluslararası Berlin Konferansı düzenlenmeden sadece bir gün öncesine yani 18 Ocak tarihine denk gelmişti.

NOC defalarca çağrı yaptı: Petrolü pazarlıklardan uzak tutun

Libya Ulusal Petrol Kurumu'ndan (NOC), daha önce yaptığı açıklamalarda birçok defa ülkedeki petrol sahalarının kapalı olmasından sorumlu olanlara, petrolün pazarlıklardan uzak kalmasını ve tesislerdeki askeri varlığın sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Hafter milisleri nedeniyle üretim günde 100 bin varilin altına düştü

Libya, bu senenin başında günde 1,2 milyon varil ham petrol üretebiliyordu.

Afrika'nın kanıtlanmış en büyük petrol rezervine sahip olan Libya, darbeci Hafter yanlısı grupların 7 aydan uzun süredir üretimi kesintiye uğratması sebebiyle petrol üretiminde günde 100 bin varilin altına düşmüş, ülkede akaryakıt kuyrukları sıradanlaşmıştı.

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