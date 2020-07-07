Hafter ve BAE'ye bir darbe de ABD'den geldi! 1 milyar dolarlık dava

ABD’de yaşayan ve Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in saldırılarına maruz kalan 5 Libyalı aile, Washington D.C'de Hafter'e karşı" insan hakları ihlali ve savaş suçu işlediği" gerekçesiyle Hafter ve dektekçisi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) dava açtı.

Hafter ve BAE'ye 1 milyar dolarlık dava

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan Libyalı ailelerin ABD'li avukatı Martin McMahon, Libya'da BAE'nin yardımıyla katliamlar gerçekleştiren darbeci Hafter'in, işlediği suçların cezasız kalmayamaması adına 5 Libyalı müvekkilimle Washington DC'de dava açtıklarını açıkladı. Söz konusu davanın, dünya kamuoyunun dikkatini çekmek adına Libya’da Hafter’in işlediği savaş suçlarını gözler önüne serebileceğini belirten McMahon, “12 bin kişiyi öldürmek oldukça önemli insani felaketlerdir ve diğerlerinin, diğer Hafter ve destekçilerinin de aynı şeyi yapmasını önlemek için 1 milyar dolarlık cezai dava açtık” dedi.

"Hafter ve destekçilerinin peşini bırakmayacağız"

Libyalı beş kadının açtığı davada, Hafter’in bu kadınların eşlerini öldürdüğünü belirten McMahon, “Ana hedefimiz Hafter, ancak yardımcıları da dava listemizde. Bu insanların peşindeyiz ve bu kişilerin, bu beş Libyalı kadının eşlerinin ölümünden sorumlu olduğunu savunuyoruz. Bu kadınlar tazminat istiyor, daha da önemlisi dünyaya Haftar'in ne olduğunu göstermek ve belki de Birleşmiş Milletleri daha fazlasının yapılması gerektiğine ikna etmek istiyorlar” dedi.

"Uluslararası hukuka göre Hafter savaş suçlusu"

“Uluslararası hukuka göre Hafter’in bir savaş suçlusu olduğunu düşünüyoruz” diyen McMahon, “Aynı zamanda ona yardım eden yarımcıları da bu savaş suçlarını işlemesinde ona yardımcı oldular” ifadelerini kullandı.

’12 bin insanı öldürmek önemli bir insani felakettir’

Avukat McMahon, ellerinde sağlam deliller olduğunu ve bu delillerin Hafter ve beraberindeki yetkilileri işaret ettiğini belirterek, “Şu anda kimliği belirlenemeyen bazı yetkilileri, Hafter’in askeri faaliyetlerine ve zulümlerine yardımcı olduğuna ilişkin sağlam kanıtlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu adam doğrudan ya da dolaylı olarak normal bir hayat yaşayan 12 bin Libyalıyı öldürdü. "Ailemizi öldürdün" diyen beş Libyalı ailemiz var. 12 bin kişiyi öldürmek oldukça önemli insani felaketlerdir ve diğerlerinin, diğer Hafter’lerin de aynı şeyi yapmasını önlemek için 1 milyar dolarlık cezai dava açtık” ifadelerini kullandı.

‘Davanın Hafter'in yargılanmasına dair bir katkı koyabilir"

Dünya kamuoyunun ve ABD kamuoyunun, Libya’da katliam yaşandığına ilişkin fikirleri olmadığını ifade eden McMahon, bu dava sayesinde Hatfer’in sivillere yönelik katliamlarının ortaya çıkacağını belirtti. McMahon, “Pek çok Amerikalının Libya'da bir tür katliam olduğu konusunda hiçbir fikri yok. Bu belki de Biden Yönetiminin orada savaş suçluları olduğunu fark etmesine yardımcı olur. Bu konuda bir şeyler yapmazsak bir gün aynı şeyi yaşayabiliriz. Bir rol oynamalıyız, önemli bir rol oynamalıyız. Hafter, savaş suçlusu olarak tanınmak istemiyor. Belki de bu dava, Libya halkını unutulmadıklarına ikna etmeye ve Hafter'i yargılanacağına dair ikna etme konusunda bir katkıda bulunabilir” dedi.

Mahkeme Hafter ve BAE'li elçileri ifadeye çağırdı

Öte yandan ABD mahkemesinin geçtiğimiz hafta Halife Hafter başta olmak üzere, Hafter’in sözde Hava Kuvvetleri Komutanı Saqr Al-Jaroushi’yi, Libya’nın eski Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Büyükelçisi Arif Ali Nayed’i ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından arandığı belirtilen Mahmoud al-Werfalli’yi ifadeye çağırdığı ortaya çıktı.