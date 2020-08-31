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Dünya Hafter ve BAE UCM'de hesap verecek
Dünya

Hafter ve BAE UCM'de hesap verecek

Libya’da savaş suçları işleyen darbeci Hafter ve BAE'nin yargılanması için Filistinli avukat Ekrem Ebu Şarar, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (UCM) dava açtı.

Yeniakit Publisher
2020-08-31 03:45:00 -
Hafter ve BAE UCM'de hesap verecek

Darbeci Hafter aleyhine Libya’da savaş suçu işlediği gerekçesiyle Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne (UCM) şikayette bulunup dava açan Filistin kökenli Amerikalı avukat Ekrem Ebu Şarar, amacının Terhune’de toplu mezarlar bulunmasının ardından Hafter’in savaş suçları işlediğini tüm dünyaya ispatlamak olduğunu söyledi.

Hafter'in Amerikan vatandaşı olmasının dava açılmasına engel olmadığını belirten Şarar, herkes gibi yargılanabilir olduğunu belirtti.

BAE'de yargılanacak

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) aleyhine de Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde dava açmaya hazırlandığını söyleyen Ebu Şarar, BAE'nin Hafter'e açıkça yardım ettiğinin ortada olduğunu belirterek, Abu Dabi hükümetinin ona sağladığı silah ve paralı askerler ile sivillere yönelik saldırılar düzenlediğini söyledi.

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