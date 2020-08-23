Hafter tarafından akılalmaz Türkiye açıklaması!
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı sözde ordunun sözcüsü Ahmed Mismari, ateşkesin sağlanmasın ardından Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin saldırı hazırlığında olduğunu söyledi.
Libya’da savaş ve ardından uzun süren sessizlik sona erdi. Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve darbeci Halife Hafter’e destek veren Tobruk yönetimi ülkede ateşkese varılması konusunda karar aldıklarını duyurdu.
Anlaşmaya göre 2021’in Mart ayında seçim yapılacak ve petrol üretimi bağımsız sürecek.
Bölgede bu gelişmeler yaşanırken darbeci Hafter’e bağlı ordunun sözcüsü Ahmed Mismari’den provoke edici açıklamalar geldi.
'Serrac saldıracak' dedi
Ahmed Mismari, Türkiye ve Ulusal Muatabakat Hükümeti’nin savaş pozisyonu aldığını iddia ederek “Türk gemi ve firkateynlerinin Sirte kıyılarına yöneldiğini gözlemliyoruz. Serrac ve Türkiye Sirte’ye saldırı hazırlığında. Biz de tam hazır pozisyondayız” ifadelerini kullandı.