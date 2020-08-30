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Dünya Hafter bölgeyi kuşattı! Ateşkes bozuluyor
Dünya

Hafter bölgeyi kuşattı! Ateşkes bozuluyor

Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler Sirte'de yer alan Ebu Hadi bölgesini kuşattı.

Yeniakit Publisher
2020-08-30 23:48:00 -
Hafter bölgeyi kuşattı! Ateşkes bozuluyor

Libya’da sözde ateşkes sürerken darbeci Hafter’e bağlı güçlerin saldırıları artarak devam ediyor. Hafter’in yanında yer alan Cancavid isimli grubun, yerli kabileleri bastırmak amacıyla Ebu Hadi bölgesini kuşattığı öğrenildi.

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı general Abdulhadi Dırah, Sirte’nin güneyinde yer alan Ebu Hadi’yi kuşattı

Kuşatmanın son dönemde Hafter’e karşı çıkan Kazazife kabilesine yönelik yapıldığı kaydedildi.

Bölgeye Grad füze bataryası sevk edildiği öğrenildi.

Bölgede kavgalılar

Hafter güçleri Kazazife kabilesinde bir genci öldürmesi sonrası başlayan gerilim taraflar arasında tansiyonu son günlerde üst seviyeye çıkardı. Kabilenin önde gelen isimleri Hafter’den desteklerini tamamen çekti.

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