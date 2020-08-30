Hafter bölgeyi kuşattı! Ateşkes bozuluyor
Libya'da darbeci Hafter'e bağlı güçler Sirte'de yer alan Ebu Hadi bölgesini kuşattı.
Libya’da sözde ateşkes sürerken darbeci Hafter’e bağlı güçlerin saldırıları artarak devam ediyor. Hafter’in yanında yer alan Cancavid isimli grubun, yerli kabileleri bastırmak amacıyla Ebu Hadi bölgesini kuşattığı öğrenildi.
Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı general Abdulhadi Dırah, Sirte’nin güneyinde yer alan Ebu Hadi’yi kuşattı
Kuşatmanın son dönemde Hafter’e karşı çıkan Kazazife kabilesine yönelik yapıldığı kaydedildi.
Bölgeye Grad füze bataryası sevk edildiği öğrenildi.
Bölgede kavgalılar
Hafter güçleri Kazazife kabilesinde bir genci öldürmesi sonrası başlayan gerilim taraflar arasında tansiyonu son günlerde üst seviyeye çıkardı. Kabilenin önde gelen isimleri Hafter’den desteklerini tamamen çekti.