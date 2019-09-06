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Haftanın son gününde Dolar ne durumda?

Dolar kuru, yoğun veri gündeminden beklenenden iyi gelen rakamlarla dayandığı 5.85 seviyesinden 5.65 - 5.70 bandına geriledi.

06 Eylül 2019 Cuma 08:15
Haftanın son gününde Dolar ne durumda?

Dolar/TL, beklenenden iyi gelen büyüme ve enflasyon verisi sonrası indiği 5.65 - 5.70 bandı arasındaki iki yönlü hareketini sürdürüyor.

Türkiye özelinde Suriye cephesindeki jeopolitik riskler, Türkiye'nin ABD ve Rusya ile ilişkileri izlenirken meclisteki bütçe görüşmeleri bekleniyor.

Haftanın son gününde gözler küresel gelişmelerde olacak. Euro bölgesinde 2. çeyrek büyüme rakamları ve ABD'de ortalama saatlik kazançlar ve tarım dışı istihdam verisi izlenecek. Akşam saatlerinde, TSİ 19:30 civarında FED Başkanı Jerome Powell'ın Zürih'te katılacağı toplantıdaki konuşması ve para politikasına yönelik söylemleri izlenecek.

6 Eylül günü dolar 5.6954 ile başlıyor, euro ise 6.29'da. Gram altın fiyatı 280 lira altına gerileyerek 277 TL'den el değiştiriyor.

Piyasalar gelecek hafta TCMB'nin faiz kararını izleyecek. Ağustos ayı enflasyonunun beklentiden düşük gelmesiyle TCMB'nin faiz indiriminde daha rahat davranabileceği değerlendiriliyor.

JP Morgan 12 Eylül toplantısında 125 baz puan olan beklentiyi 275 olara revize ederken, yıl sonuna kadar olan indirim beklentisini de 275 baz puandan 400 baz puana çekti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan önceki gün yaptığı konuşmada, "Faize alerjim var, yüksek faize karşıyım. Şu anda yeniden faizde düşüş başladı, enflasyon da düştü. Politika faizi daha da düşecek." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca "2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız." demişti.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 08:15
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