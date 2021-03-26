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Yaşam Hafta sonu restoran ve kafeler açık mı?
Yaşam

Hafta sonu restoran ve kafeler açık mı?

Salgın tedbiri olarak aylardır kapalı olan kafeler ve restoranlar risk grubu haritası dikkate alınarak bazı illerde açılmıştı. Peki, hafta sonları kafe ve restoranlar açık mı?

Yeniakit Publisher
2021-03-26 22:11:00 -
Hafta sonu restoran ve kafeler açık mı?

Kafe ve restoranların hafta sonu açık olup olmadığı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 1 Mart itibariyle kafe ve restoranlar belirli saatlerle sınırlanıdırlarak açılmış oldu. Peki, Hafta sonu restoran ve kafeler açık mı?

Hafta sonu restoran ve kafeler açık mı?

Kontrollü normalleşmeyle birlikte çok yüksek riskli iller haricinde hafta içi kafeler saat 07.00 ile saat 19.00 arasında açık olacak. Hafta sonu Cumartesi ise yine çok yüksek riskli iller dışında kalan diğer illerde kafeler saat 07.00 ile 19.00 arasında açık olacak. Çok yüksek risli illerde kafeler ve restoranlar kapalı olmaya devam edecek.

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