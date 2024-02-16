Hafta sonu plan yapacaklar hava durumuna dikkat!

Hafta sonu plan yapmak isteyenler İstanbul hava durumu, Ankara hava durumu, İzmir hava durumu ve diğer illerin hava durumunu araştırıyor. Meteoroloji'den edinilen son hava durumu tahminlerine göre ise Türkiye genelinde hafta sonu yağışlar etkili olacak. Yurdun kuzey ve güney kesimleri ile İç Anadolu'nun iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları doğuda mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredecek. İşte haritalarla haftasonu hava durumu tahminleri...

Haft sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinde bugün ve hafta sonu hava şöyle olacak:

Bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Artvin, Erzurum ve Iğdır çevreleri ile Antalya’nın batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Bolu’nun yüksek kesimleri ile Erzurum, Van, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Rüzgar genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yarın, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Orta ve Batı Karadeniz, Ege'nin kuz eyi, Akdeniz Bölgesi, Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunun yağışlı geçmesi bekleniyor.

Pazar günü ise yağışların, Marmara'nın doğusu, Orta ve Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi ile İç Anadolu'nun iç kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Hafta sonu beklenen günün en yüksek sıcaklık değerleri, Ankara'da 10, Antalya'da 18, İstanbul'da 11, Samsun'da 14, İzmir'de 15, Diyarbakır'da 13 derece civarında seyredecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

Cuma Yağmurlu 7°C 10°C

Cumartesi Çok Bulutlu 6°C 9°C

Pazar Çok Bulutlu 5°C 9°C

İstanbul’da Kuvvetli Yağış Bekleniyor!

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Son değerlendirmelere göre; 15.02.2024 Perşembe günü sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da kuzey ilçeleri ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanak yağış (20-40 kg/m2) beklendiğinden su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ANKARA HAVA DURUMU

Cuma Parçalı Bulutlu 4°C 10°C

Cumartesi Çok Bulutlu 5°C 11°C

Pazar Çok Bulutlu 2°C 10°C

İZMİR HAVA DURUMU

Cuma Çok Bulutlu 7°C 16°C

Cumartesi Parçalı Bulutlu 7°C 15°C

Pazar Parçalı Bulutlu 6°C 15°C

Pazartesi Az Bulutlu 5°C 16°C