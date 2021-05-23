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Ekonomi Hafta sonu BİM kaça kadar açık? BİM hangi saatte kapanıyor?
Ekonomi

Hafta sonu BİM kaça kadar açık? BİM hangi saatte kapanıyor?

Covid-19 salgını kapsamında alınan tedbirler gereği market çalışma saatleri yeniden belirlendi. Yayınlanan genelgede bakkal ve marketlerin çalışma saatleri paylaşılırken BİM v.b zincir marketleri yakından ilgilendiren hafta sonu detayı da genelgede yerini aldı. Peki, Hafta sonu BİM kaça kadar açık? BİM hangi saatte kapanıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-23 13:23:00 -
Hafta sonu BİM kaça kadar açık? BİM hangi saatte kapanıyor?

Hafta sonu zincir marketlerden alışveriş yapmak isteyen kişiler, internet üzerinden “BİM kaçta açılıyor? BİM kaçta kapanıyor? “ Sorularının cevabını araştırmakta. Tam kapanma dolayısıyla da marketlerin açılış ve kapanış saatlerinde de değişiklik oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Hafta sonu BİM kaça kadar açık? BİM hangi saatte kapanıyor?

Covid-19 tedbirleri kapsamında ülke genelinde marketler hafta sonu yani 22-23 Mayıs Cumartesi-Pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek.

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