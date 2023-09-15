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Eğitim Hafızlık yapanlar açık liseye geçebilecek mi?
Eğitim

Hafızlık yapanlar açık liseye geçebilecek mi?

Yeniakit Publisher
2023-09-15 14:10:00 -
Hafızlık yapanlar açık liseye geçebilecek mi?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), örgün eğitim veren ortaöğretim kurumlarından açık öğretim lisesine geçiş şartlarını belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), örgün eğitim veren ortaöğretim kurumlarından açık öğretim lisesine geçiş şartlarını belirledi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine geçişlerle ilgili, İl Milli Eğitim müdürlüklerine genelge gönderdi.

Buna göre; Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik uyarınca, lise öğrencilerinin örgün ortaöğretim kurumlarından açık öğretim liselerine belirtilen haller dışında geçiş yapamayacağı kararlaştırıldı.

Hafızlık eğitimi alanlar etkilenmeyecek

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan Kur'an kurslarında hafızlık ve bu alanı destekleyici Arapça eğitimi alanlar ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nün hafızlık modüllerine kayıtlı olan, milli sporcular dışında bireysel veya takım sporlarında en az 3 yıl faal lisanslı olarak yarışmalara katılan sporcular ve Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ile sporcu eğitim merkezlerine kayıtlı olanların mazeretleri Bakanlık tarafından kabul edilecek.
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