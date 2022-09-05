Hafızayı güçlendiren çay tarifi nasıl yapılır? Bu çay hafızayı çelik gibi yapıyor!

Dr. Ateşsaçan, “Biberiyenin faydaları arasında ilk sırada bağışıklık sistemini güçlendirmesini, kan dolaşımını hızlandırmasını, iltihabı önlemesini ve astım belirtilerini hafifletmesini gösteriyor.Bunların yanı sıra biberiye,beyne ve kalbe giden kanı arttırarak başta hafıza ve damar tıkanıklığı sorunları olmak üzere bu iki organa ait rahatsızlıkların engellenmesinde de kullanılıyor” dedi.

Dr.Gönül Ateşsaçan, açıklamasında, “Biberiye, alerjiye neden olan bitkiler arasında yer almamaktadır.Ancak gebelik ve emzirme gibi hassas dönemlerde kullanılmadan önce bir doktora başvurulması gerekir. ‘dedi.Bunun yanı sıra kolit, mide ülseri gibi kanamalı hastalıkları ve yüksek tansiyonu olanların da biberiye çayından içmemesi gerekir” diye konuştu.

Dr.Gönül Ateşsaçan, biberiyenin faydalarını şöyle sıraladı;

“Metabolizmayı hızlandırır, Hafızayı güçlendirir, Konsantrasyonu arttırır, Hazımsızlığı giderir, Kabızlığı giderir, Toksinlerin vücuttan atılmasını hızlandırır, Bağışıklık sistemini güçlendirir, Kan dolaşımını arttırır, Beyin ve kalp gibi hayati organlara daha fazla oksijen taşınmasını sağlar, Baş ağrısı ve migren ağrılarını hafifletir, Stresi azaltmaya yardımcı olur.

Biberiye çayı tarifi

1 çay kaşığı kurutulmuş biberiye yaprağını bir fincan suya atıp kaynatmanız yeterli. Daha iyi demlenmesi için 10 dakika kadar kaynattıktan sonra ateşin üzerinden alın ve demliğin kapağı kapalı halde 10 dakika kadar bekletin. Tatlandırmak için organik bal kullanabilirsiniz. Günde 2 bardak biberiye çayı hazımsızlık veya kabızlığa kısa sürede çözüm olacaktır.”