Hafız yazardan yeni skandal! Haddini bil edepsiz

Bir dönem Tayyip Erdoğan'ın dizinin dibinden ayrılmayan, şimdilerde ise Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan yalakalığından başka bir iş yapmayan Mehmet Ocaktan, kahvehane ağzıyla yazdığı yazılarına bir yenisini daha ekledi. Karar gazetesinin "hafız" olduğunu iddia eden yazarı, "Ekonomimizi kıskanmayın siz de Ay’a gidebilirsiniz" başlıklı -aklı sıra dalga geçtiğini zannettiği- yazısında şu herzeleri yumurtladı:

"Malum Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 2021 yılında yaptığı açıklamada “İnşallah aya gidiyoruz, 2023 yılı sonunda kendi milli roketimizle Ay’a ulaşarak sert iniş gerçekleştireceğiz” diyerek AK Parti iktidarı açısından yeni bir hedef ortaya koymuştu. Cumhurbaşkanı geçtiğimiz ay yaptığı bir başka açıklamasında ise bir Türk vatandaşının uluslararası uzay istasyonuna gönderileceğini duyurdu. Muhtemelen bu vatandaşımız Ay’a sert iniş öncesi, tıpkı fethe çıkan Osmanlı ordusunda olduğu gibi “Akıncı güç” olarak önden gidecek.

Evet AK Parti iktidarı hepimize büyük hayaller kurdurmaya çalışıyor. Doğrusu bu tür güzel hayallere hiçbir itirazımız yok. Ancak küçük bir sorunumuz var, aya sert inişi beklerken, her gün yeni maceralara yelken açan ekonomide uçağın dağa çarpma tehlikesiyle karşı karşıyayız.

Bu konudaki endişeler, tehlikenin giderek yaklaştığına işaret ediyor. Mesela DEVA Partisi lideri Ali Babacan haftalık değerlendirme toplantısında, ekonomik krizle ilgili hepimizi kaygılandıran açıklamalarda bulundu. Açıkçası Babacan şu ifadeleriyle uzay hayallerimize gölge düşürdü: “Kaygılıyım çünkü ülkemizin temerrüt riski, yani iflas riski, bugüne dek görmediğimiz bir seviyeye ulaşmış durumda. Çocuklarımızın yarınları tehdit altında. Ekonomik ve finansal bir beka sorunuyla karşı karşıyayız. Türkiye’nin kredi notu tarihin en kötü seviyesine indi. Türkiye’nin temerrüt, yani iflas riskini gösteren 5 yıllık CDS tam 836 baz puana çıktı. Bu gösterge uçağın radarı gibi. Pilota ‘Uçağın yönünü değiştirmezsen dağa çakılacaksın’ diyor.”

Acaba Babacan ne yapmak istemektedir?

Tam da Ay’ı fethe hazırlandığımız şu günlerde bu da yapılmaz ki… Üstelik de bütün dünya Türkiye’nin ekonomide uçuşa geçmesini kıskanırken… (...)"