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Gündem Hafif işler statüsündeki meslekler nelerdir? Asgari ücret hafif işlerde çalışanlar için ne kadar?
Gündem

Hafif işler statüsündeki meslekler nelerdir? Asgari ücret hafif işlerde çalışanlar için ne kadar?

Hafif işler statüsündeki meslekler nelerdir? Asgari ücret hafif işlerde çalışanlar için ne kadar? Asgari ücret zammının açıklamasının ardından merak edilenler arasında Asgari ücretin hafif işlerde çalışanlar için ne kadar olduğu da yer aldı. Peki, Hafif işler statüsündeki meslekler nelerdir? Asgari ücret hafif işlerde çalışanlar için ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-12-28 22:40:00 -
Hafif işler statüsündeki meslekler nelerdir? Asgari ücret hafif işlerde çalışanlar için ne kadar?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında toplanan asgari ücret tespit komisyonu 2020 yılında yapılan 4. toplantısını gerçekleştirdi. Son toplantıda 2021 yılının asgari ücret oranını duyuran Bakan Selçuk toplantının sonunda hafif statüdeki meslekler hakkında da açıklamalarda bulundu.

Hafif işler statüsündeki meslekler nelerdir?

-Gazete, mecmua yönetim yerleri gibi yayın evlerinde yapılan işler

-Hediyelik eşya üretimi 

-İnşaat malzemesi ve pencere camı toptancılığı

-Makine ve taşıtlarla yedek parçaları toptancılığı

-Madeni ve cam eşyası, elektrik malzemesi ve cihazları, radyo, buzdolabı ve benzeri eşya toptancılığı

-Mobilyalarla halı ve kilim vb. yer döşemeleri toptancılığı

-Giyecek ve ayakkabı toptancılığı gibi buna benzer pek çok meslek grupları mevcuttur.  

Asgari ücret için bir araya gelinen 3. Toplantıda TÜİK üyeleri bir bireyin asgari geçim tutarını üyelere duyurdu. TÜİK’in verilerine göre bekar bir işçinin asgari geçim tutarı ağır bir işte çalışan bireyler için 2.792 TL olarak belirlendi. Orta nitelikle çalışan bir birey için 2.507 TL olarak belirlenirken hafif işlerde çalışan işçi ise 2.339 TL olarak hesaplandı.

 

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