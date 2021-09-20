Haçlılar Afrika’yı darbe kıtası yaptı

Yavuz Selim İstanbul

Gine’de seçilmiş ilk cumhurbaşkanını alaşağı eden darbecilerin arkasında olan Haçlı Batı’nın, Afrika’nın 45 ülkesinde cuntacılarla işbirliği yaptığı ve 327 kez darbe tezgahladığı ortaya çıktı. Yarım asır boyunca Fransa başta olmak üzere Avrupa ülkeleri ve Amerika tarafından sömürülen Afrika kıtasındaki devletler, bağımsızlığa ulaşmalarının ardından darbelerle dizayn ediliyor. Geçtiğimiz hafta Gine ülkesinin seçimle işbaşına gelen ilk cumhurbaşkanı Alpha Conde’nin “Fransız darbesi”yle alaşağı edilmesi, Batı destekli darbeler halkasının sonuncusu oldu. Fransa’da eğitilen ve Fransız vatandaşı olan Yarbay Mamady Doumbouya’nın gerçekleştirdiği darbeyle Gine, istikrarsız bir döneme girdi. Cumhurbaşkanı Conde’nin “ülkeyi Fransa etkisinden kurtarmalıyız” dedikten sonra darbeyle devrilmesi, bölge ülkelerinin siyasetinin cuntacılar eliyle nasıl şekillendirildiğini bir kez daha gözler önüne serildi.

Haçlı ‘tak’ diyor işbirlikçiler ‘şak’ yapıyor

Yıllar boyu sömürüp bütün yer altı ve yer üstü zenginliğini tarumar ettikleri Afrika’yı rahat bırakmayan Haçlı Batı ülkeleri, Kara Kıta’yı askeri darbelerle istikrarsızlığa ve yokluğa mahkum ediyor. Son olarak Gine’de seçilmiş ilk cumhurbaşkanını, Fransız vatandaşı Yarbay Doumbouya eliyle deviren Fransa’nın, Afrika kıtasında 60 yılda 130 darbe tezgâhladığı ortaya çıktı. Batı destekli cuntacıların 1956-2021 yılları arasında Afrika’daki 54 ülkenin 45’inde tam 327 defa darbeye kalkıştığı bildirildi. Batı işbirlikçisi cuntacıların Afrika’da 139 defa darbe planladığı, 80 darbede başarılı olarak ülkeleri kaosa sürükledikleri, 108 darbe girişiminin ise akamete uğradığı öğrenildi. Darbelerin %70’i eski Fransa sömürgelerinde yaşandı. Cuntacıların Batı Afrika’da son 1 yıl içerisinde 4 darbe yaptığı kaydedildi.

Libya’dan Gabon’a, Sudan’dan Nijerya’ya...

Fransa ve ABD’nin başını çektiği darbelerin en fazla etkilediği Afrika ülkeleri ise Etiyopya, Libya, Gambiya, Mali, Kongo, Fildişi Sahilleri, Gine, Çad, Angola, Benin, Burkina Faso, Gabon, Burundi, Orta Afrika Cumhuriyeti, Sudan, Güney Sudan, Zimbabwe, Nijer, Nijerya ve Togo olarak kayıtlara geçti. Afrika’daki bütün darbelerin, Fransa veya diğer Batı ülkelerinin etkisinden kurtulmak için yerli hamleler yapan liderlere yönelik gerçekleşmiş olması tarihe utanç vesikası olarak geçiyor.

Milyonlarca insan katledildi

Haçlı Batı’nın işgal ve istila metodu olan darbelerle Afrika ülkelerinde milyonlarca insan katledildi. Sömürge dönemlerinde doğal zenginlikleri Batı’ya akan Afrika insanının, işgal ve darbe dönemlerinde kanı Batı tarafından akıtıldı. 1955’te bağımsızlığını kazanan Sudan, ABD tarafından sürekli iç karışıklığa itildi. Amerika’nın sıklıkla müdahale ettiği Sudan’da bombardıman ve iç karışıklıklarda 2 milyon insan can verdi. 1989’da Ömer el Beşir darbeyle ülke idaresini ele geçirip 30 yıl ülkeyi yönetti. “Kontrolden çıkan” ve Batı’ya sırt dönüp Türkiye ile iyi ilişkiler geliştirmeye başlayan Beşir de 2019’da darbeyle alaşağı edildi.

Angola’da ABD destekli UNITA çetesinin darbe girişimi sonrası iç karışıklık meydana geldi ve ABD ülkeye müdahale etti. 1986’dan 2002’ye kadar süren kaosta ölü sayısı 300 bini aştı. Benin’de ilk Cumhurbaşkanı Hubert Maga, 1972 yılında darbeyle devrildi. Darbeci Mathieu Kerekou 1968-1970 seneleri arasında Fransız askeri okulunda eğitim almıştı.

