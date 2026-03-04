Haçlı Batı tam tekmil siyonistin emrinde

Buğra Kardan İstanbul

Dini lider Ali Hamaney’in öldürülmesine rağmen geri adım atmayan Tahran yönetiminin karşı hamleleriyle işgalcilerin sopayla dize getirilme; bagaja tıkılma görüntüleri karşısında telaşa kapılan Almanya, Fransa ve İngiltere siyonist-emperyalist ittifakına katılma kararı aldı. Kirli ve kanlı tarihleriyle ünlü bu üç ülke, Trump-Netanyahu ikilisinin yıkım planını adım adım uygulamaya koyuldu.

İNGİLTERE, ALMANYA HEPSİ

İngiltere Amerika’ya İran’ın füze depolarını vurmak için üslerini kullanma izni verirken Fransa Doğu Akdeniz’e gemiler gönderdi.Amerikan üslerinin vurulması, gemilerinin yakılıp yıkılması, askerlerin tabutlanmasıyla Trump’ı Vietnam ve Afganistan hezimetinin daha beteriyle İran’da karşı karşıya kalınması korku sararken, Avrupa’da Haçlı damarının depreşmesi siyonist-emperyalist ittifakının çok sıkıntılı durumda olduğunu tescilledi. Ortaya çıkan tabloyla ümmetin bölük pörçük yapıdan kurtulmasının, işgal girişimlerine topyekûn karşı koymasının zaruret olduğu bir defa daha anlaşıldı. Stratejistler, Avrupa’nın Trump-Netanyahu ikilisinin dümen suyuna girdiğini vurguladılar. Almanya, Fransa ve İngiltere’nin de katıldığı Haçlı akınına karşı İslâm dünyasının birleşmesi gerektiğinin altını çizdiler.

Akit’e konuşan emekli Kıdemli Albay Mustafa Hacımustafaoğulları, şunları söyledi: “Anladığımız kadarıyla savaş, Amerika ve İsrail’in hesap ettiği şekilde gitmiyor. Bu ikisinin aklından geçen İran’ı savunmasız hâle getirmek, halkı ayaklandırıp rejimi devirmekti. Bu ikisi, İran’ın böyle güçlü direnç ortaya koyacağına ihtimal dahi vermedi. Tabii Hamaney’in öldürülmesi İran adına hoş bir görüntü değildi. Burada dini lideri koruma ve istihbarat hususunda zafiyetler olduğu görüldü. Bizim de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından devleti, istihbaratı FETÖ’cülerden arındırarak ne kadar yerinde bir karar aldığımız anlaşıldı. İran içinde MOSSAD ajanlarının cirit atmaları büyük skandaldı. Önlem alınmalıydı. İran’ın Trump-Netanyahu ikilisini sıkıntıya soktuğu kuşkusuz. O nedenle Avrupa’da Haçlı ruhu hortladı. O nedenle Almanya, Fransa ve İngiltere sahneye çıktı. Bunların gayeleri bu ikiliyi yenilgiden kurtarma ve akbaba gibi İran’a çullanmak. Ancak Haçlılar, İran’da mağlup olacak. Manzara, Vietnam ve Afganistan’dan farklı olmayacak. Haçlıların düşündükleri noktada, çerçevede kalmayacak savaş.

ÜMMETE DERS OLMALI

Bu aşamada fotoğraf iyi okunmalı. İslâm dünyasının bir araya gelmesi için gayrette bulunulmalı. Ayıdan post, gavurdan dost olmayacağı unutulmamalı. Suudi Arabistan, Ürdün görünüşte Amerika’nın dostuydu. Bu iki ülkeyi ilk satan Amerika olmadı mı? Herkes kendine gelmeli. Sözde İran İslâm Cumhuriyeti, çok büyük günahlara girdi. İslâm dünyasını parçalamak için 10 milyon Müslüman Sünni’yi katletti. Suriye’de, Irak’ta, Yemen’de, Sudan’da olanlar hatırımızda. Şu anda da İran rejimi ne yazık ki oyuna geldi. Başkaları da İran’ın yolundan gitmemeli. Müslüman ülkeler, dışarıdan gelecek taarruzlara karşı bir olmalı.”