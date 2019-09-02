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Hacire Anne'nin diğer oğlunu Kandil'de infaz etmişler

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan oğlu Mehmet'e kavuşan Diyarbakırlı Hacire Anne'nin diğer oğlu Fırat'ın 4 yıl önce Kandil'de infaz edildiği ve örgütün suçu Mehmetçik'e attığı ortaya çıktı.

02 Eylül 2019 Pazartesi 12:16
Hacire Anne'nin diğer oğlunu Kandil'de infaz etmişler

Terör örgütü PKK tarafından düğün hazırlığı yaparken dağa kaçırılan oğlu Mehmet'e HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaparak kavuşan Diyarbakırlı cesur yürekli anne Hacire Akar'ın diğer oğlu Fırat Akar, terör örgütü tarafından 4 yıl önce iki arkadaşıyla birlikte Kandil'de infaz edildi.

Fırat'ı da dağa kaçırdılar

Diyarbakırlı 8 çocuk annesi 49 yaşındaki Hacire Akar'ın, oğlu Fırat 2010'da PKK tarafından kandırılıp, dağa çıkarıldı.

Acılı anne daha sonra oğlu Fırat'ın ölüm haberini aldı. Anne Hacire Akar, Fırat'ın acısını yaşarken, terör örgütü bu kez düğün hazırlığı yapan 21 yaşındaki oğlu Mehmet'i ağına düşürdü.

HDP İl Başkanlığı'na giren inşaat işçisi Mehmet Akar'dan haber alamayan anne, parti binası önünde oturma eylemi yaptı.

HDP ve PKK'ya meydan okuyarak, oğlunu isteyen cesur yürekli anne, eylemin 3'üncü günü oğlunu terör örgütünün elinden almayı başardı.
Terör örgütü PKK'nın, Hatice Akar'ın oğlu Fırat ile birlikte iki teröristi de infaz edip, ölümlerini 8 ay boyunca gizlediği ortaya çıktı.

Fırat Akar, 2010'da henüz 17 yaşında iken çalışmak için gittiği Mersin'de aralarında HDP yöneticilerinin de bulunduğu örgüt sempatizanları tarafından "Irak'ta inşaatta çalışacaksın" diyerek kandırılıp Kandil'e götürüldü.

PKK'dan kaçıp, güvenlik güçlerine teslim olan teröristlerin anlatımına göre, Çiya Sipan kod adlı Fırat Akar, Tunceli nüfusuna kayıtlı Ali Düzgün Dilsiz ve Şırnaklı Sebat Tokay ile birlikte Hakurk kampında 3 yıl önce yemek konusunda kavga ettikleri grup sorumlusu Argeş Mazlum kod adlı terörist tarafından öldürüldüler.

PKK terör örgütü, çocuklarının akıbetini soran ailelere yanıt olarak, 8 ay sonra kendi yayın organlarında 'Askerin hava saldırısı sonucu öldüler' diye cevap vererek yine yalana başvurdu.

Oğlu için HDP binasında nöbet tuttu

Hacire Akar, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yaparak, çocuğuni istemişti. Eylem sonrasında 21 yaşındaki oğlu Mehmet'e kavuşmuştu.

Fotoğrafya yansıyan öfke

Hacire Akar'ın eylemdeki kararlılığının nedeni sonradan anlaşıldı. Acılı annenin diğer oğlu Fırat'ın 2015'te Kandil'de infaza kurban gittiği ortaya çıktı. Hacire Akar'ın terör örgütüne karşı gözlerindeki öfke fotoğrafa yansıdı.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 12:16
  1. Şırnak
  2. Tunceli
  3. Mersin
  4. Diyarbakır
  5. Hacire Akar
  6. HDP
  7. PKK

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