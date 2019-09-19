Haçhapuri pidesi nasıl yapılır? Hachapuri tarifi

Haçhapuri ya da Haçhapuri hamuru olarak da bilinen Haçhapuri, Gürcülerin en sevilen, en popüler hamur işlerinin başında gelmekte. Özellikle tavada Haçhapuri Türkiye’de de çok meşhur olan adeta pizzanın yerini alabilecek hamur işlerinden biri olan Haçhapuri pidesi evde yapmak hiç de zor değil. Peki, Haçhapuri pidesi nasıl yapılır? İşte Haçhapuri tarifi püf noktaları.

Haçhapuri malzemeleri

1/2 yarım çay bardağı süt

1/3 çay bardağı su

50 gr tereyağ oda sıcaklığında

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 tatlı kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı tuz aldığı kadar un (kulak memesi kıvamında)

Hachapuri içi için

250 grm rendelenmiş kaşar peyniri

Üzeri için

Yumurta sarısı

Hachapuri pidesi yapılışı

Yoğurma kabına süt, su, şeker ve kuru maya eklenir. Karıştırılır. Ardından tuz ve un ilave edilerek kontrollü bir şekilde yoğrulur. En son tereyağ ilave edilerek yoğrulur. 45 dk mayalandırılır. Mayalanma süreci bittikten sonra tekrar yoğrulur ve yuvarlak açılır. Ardından 250 gr lık kaşar peynirden 200 gr içine ilave edilir ve bohça şekilde büzülür ,öyle ki ortası bir parmak kadar açık olacak. Sonra tekrar açılır. Üzerine yumurta sarısı sürülür ve geri kalan kaşardan serpilir. Önceden ısıtılmış 230 derecelik fırında 10 dk pişirilir ve sonra 240 derece de 5 dk pişirilir.

Afiyet olsun.