Koronavirüs salgını sebebiyle iki yıldır ülkemizden umreye ve hacca gidilmiyordu. Suudi Arabistan yönetimi Türkiye’yi riskli ülkeler listesinden çıkarttı. Şevval ayı umre seferleri geçtiğimiz hafta başladı. Hac kafilelerinin ise ne zaman yola çıkacağı merak ediliyor?

Hacca ne zaman gidilecek? Hac seferleri ne zaman başlayacak 2022

2020 yılında yapılan kuralarda hak kazanan adaylardan 65 yaş altı olanlar bu yıl hacca gidebilecek. 65 yaş üstü ise arzu etmeleri halinde bir sonraki sene kutsal topraklara gidebilecek. Hacca gidecek olanlardın en az 2 doz koronavirüs aşısı olması gerekiyor. Suudi Arabistan yönetimi Biontech ve Sinovac aşılarını kabul ediyor. Ancak Turkovac açıklanan aşı listesinde yer almıyor.

Ülkemizden 37.770 kişi hacca gidecek. Hac kafileleri 7 Haziran 2022'de yola çıkacaklar.