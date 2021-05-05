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İSLAM Hacca bu yıl kimler alınacak? Hacca kimler gidecek? Hac yasağı bu yıl da var mı?
İSLAM

Hacca bu yıl kimler alınacak? Hacca kimler gidecek? Hac yasağı bu yıl da var mı?

İslam’ın beş şartından biri olan, hac ibadeti geçtiğimiz yıl korona salgını nedeniyle yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti. Ramazan’ın sonlarına gelinmesiyle birlikte Kurban Bayramı öncesi hacca gidecekler salgın nedeniyle bu yıl haccın olup olmadığını sorgulamaya başladı. Diyanet 2020 hac kurasında ismi çıkaların hakları 2021’de de aynan korunacağını söylemişti. Suudi Arabistan’dan son dakika hac açıklaması gedi. Peki hac yasağı bu yıl da var mı? Yurt dışı hacı kabul edilecek mi? İşte detaylar.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 13:21:00 - 2021-05-05 13:22:20
Hacca bu yıl kimler alınacak? Hacca kimler gidecek? Hac yasağı bu yıl da var mı?

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle yurt dışından hac ziyaretlerini bu sene de yasaklamayı değerlendiriyor. Resmi verilere göre her yıl 2,5 milyon hacı adayının ibadet için Suudi Arabistan’a geldiği belirtilirken konuyla ilgili konuşan iki kaynak, yetkililerin yurtdışından hacıları ağırlama planlarını askıya aldıklarını, yalnızca aşılanmış veya Covid-19'dan en az altı ay önce iyileşmiş olan Suudi uyruklu hacılara izin vereceklerini söyledi.

Korona aşısı olanlar hacca gidecek mi?

Resmi verilere göre her yıl 2,5 milyon hacı adayının ibadet için Suudi Arabistan’a geldiği belirtilirken konuyla ilgili konuşan iki kaynak, yetkililerin yurtdışından hacıları ağırlama planlarını askıya aldıklarını, yalnızca aşılanmış veya Covid-19'dan en az altı ay önce iyileşmiş olan Suudi uyruklu hacılara izin vereceklerini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacca gideceklerin yaşına da kısıtlamalar uygulanacağını söylemişti. 

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