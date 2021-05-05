Hacca bu yıl kimler alınacak? Hacca kimler gidecek? Hac yasağı bu yıl da var mı?

Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle yurt dışından hac ziyaretlerini bu sene de yasaklamayı değerlendiriyor. Resmi verilere göre her yıl 2,5 milyon hacı adayının ibadet için Suudi Arabistan’a geldiği belirtilirken konuyla ilgili konuşan iki kaynak, yetkililerin yurtdışından hacıları ağırlama planlarını askıya aldıklarını, yalnızca aşılanmış veya Covid-19'dan en az altı ay önce iyileşmiş olan Suudi uyruklu hacılara izin vereceklerini söyledi.

Korona aşısı olanlar hacca gidecek mi?

Resmi verilere göre her yıl 2,5 milyon hacı adayının ibadet için Suudi Arabistan’a geldiği belirtilirken konuyla ilgili konuşan iki kaynak, yetkililerin yurtdışından hacıları ağırlama planlarını askıya aldıklarını, yalnızca aşılanmış veya Covid-19'dan en az altı ay önce iyileşmiş olan Suudi uyruklu hacılara izin vereceklerini söyledi. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hacca gideceklerin yaşına da kısıtlamalar uygulanacağını söylemişti.