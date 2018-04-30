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Hac ve Umre hizmetlerini siyonistler organize edecek!

Son zamanlardaki açıklamalarıyla “ılımlı İslam” vurgusu yapan Suudi Arabistan, İsrail ile olan ilişkilerini de “güçlendirme” yoluna gitti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 23:10
Hac ve Umre hizmetlerini siyonistler organize edecek!

Suudi yönetim Mart ayı başında İsrail’e hava sahasını açmıştı. Arabistan Şimdi de hac ve umre ibadetlerini yerine getirmek üzere kutsal toprakları ziyaret eden Müslümanların tepkisini çeken bir karar aldı. Karara göre hac ve umre organizasyonu İsrail menşeli bir şirkete verildi.Ortadoğu’da, İsrail’in ortağı olma çabasına giren Suudi Arabistan, yeni bir adım daha atarak bu amacını pekiştirdi. Suudi Arabistan yönetimi, hac ve umre organizasyonunu yapan Suudi şirkete, İsrail menşeli bir şirketi ortak etme kararı aldı. Ortaklık kararı kapsamında İsrailli şirket, hac ve umre ibadetleri için Suudi Arabistan’a gelen ziyaretçilerin bütün bilgilerini toplayarak yanında tutacak.


Geçtiğimiz ayın başlarında İsrail’e hava sahasını açan Arabistan yönetiminin bu adımı tepkiyle karşılanmıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Hindistan'dan İsrail'e giden uçaklara hava sahasını kullanma izini verdiğini açıklamış ve olayı doğrulamıştı.


MÜSLÜMANLARIN BİLGİLERİ İSRAİLLİ ŞİRKETE TESLİM EDİLECEK


Gizli kararların alındığı odaklara yakın olduğu ifade edilen el-Ahdu l-Cedit (Yeni çağ) isimli Twitter kullanıcısı, konuyla ilgili sosyal medya hesabında açıklamalarda bulundu. Ahdu l-Cedit, paylaştığı twitter mesajlarında, “Suudi yönetimi, daha önce el koyduğu hac ve umre organizasyonu yapan Uluslararası Teshil Şirketi ile İsrail menşeli VFS Global Şirketi arasında ortaklık başlattığını duyurdu. Buna göre, hac ve umre organizasyonundan sorumlu olan Uluslararası Teshil Şirketi artık İsrail menşeli VFS Global Şirketiyle beraber hac ve umre için kutsal topraklara gelenlerin bütün bilgilerini kayıt altına alacaktır.” ifadelerinde bulundu.


MUHAMMED BİN SELMAN TUTUKLATMIŞTI


Hac ve umre organizasyonu yapan Uluslararası Teshil Şirketi hakkında bilgiler de veren el-Ahd-u l-Cedit isimli hesap, şirketin sahibinin Emir Abdullah bin Faysalolduğunu kaydetti.


Emir Abdullah bin Faysal’ın, Kasım ayında Muhammed bin Selman’ın öncülüğünde tutuklanan 200’den fazla Suudi yetkiliden biri olduğunu kaydeden hesap, Emir Abdullah bin Faysal’ın, serbest bırakılması karşılığında sahibi olduğu Uluslararası Teshil Şirketini Suudi Arabistan yönetimine devrettiğini ileri sürdü.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 23:10
  1. Suudi Arabistan
  2. Suudi Arabistan Riyali
  3. Suudi Arabistan Hac Bakanlığı
  4. Suudi Arabistan Prensi Selman bin Sultan bin Abdulaziz
  5. Suudi Arabistan Kralı Abdulaziz El Suud
  6. Suudi Arabistan Kralı Abdullah
  7. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)
  8. Suudi Arabistan Haber Ajansı
  9. Suudi Arabistan kralı

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