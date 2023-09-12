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İSLAM Hac ön kayıtları başlıyor! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu
İSLAM

Hac ön kayıtları başlıyor! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-09-12 16:39:00 - 2023-09-12 16:47:47
Hac ön kayıtları başlıyor! Diyanet İşleri Başkanı Erbaş duyurdu

Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtlar 13 Eylül'de başlayacak.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Başkanlığın 2024 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıtların 13 Eylül'de başlayacağını kaydetti.

Erbaş, "Bu kutlu yolculuğa çıkmaya niyet eden tüm vatandaşlarımız ön kayıt işlemlerini 13 Eylül-11 Ekim tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir." dedi.

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