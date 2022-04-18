Koronavirüs salgını sebebiyle iki yıldır ülkemizden Suudi Arabistan’a hac ve umre seferleri yapılmıyor. Bu yıl ise pandeminin etkisinin azalması, aşılama oranında gelinen noktayla birlikte artık ülkemizden kutsal topraklara ziyaretler gerçekleşecek. Peki, hac kuraları ne zaman çekilecek?

Hac kuraları ne zaman çekilecek? Kimler hac kurasına katılabilir?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “2020'de hacca götüreceğimiz vatandaşlarımızın kuralarını çekmiştik. O kurada 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. Yani hazır bekleyen şu anda 84 bin kardeşimiz var. Bu 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız. Yalnız şöyle bir şey var, 65 yaşını geçmiş olanlar bu yıl hacca gidemeyecekler. Böyle bir üzüntülü karar var maalesef. Suudi Arabistan'ın almış olduğu kararda, bir milyon hacı alınacak ama Kovid-19 nedeniyle bir milyonun içinde 65 yaşını geçenler olmayacak” dedi.

Erbaş, 84 bin kişi arasından hacca gidecek olanların nasıl belirleneceğine ilişkin soruya, "Diyelim ki ilk 30 bini alırız, eğer o ilk 30 bin içerisinden gitmeyecekler olursa, geriden gelenleri onların yerine katarız. İkinci bir kura olmayacak" cevabını verdi.

2020 yılının ocak ayında hac kuraları çekilmiş ardından kesin kayıt işlemleri yapılmıştı. Ancak salgın sebebiyle hacca gidilmeyince söz konusu kişilerin hakları saklı kaldı. Bu yıl yeni bir kura çekilmeyeceği, 2020 yılı kayıtlarının geçerli olduğu ifade ediliyor.