Koronavirüs salgını sebebiyle 27 Şubat 2020'den bu yana ülkemizden Suudi Arabistan'a hac ve umre seferleri yapılmıyor. Bu sebeple pek çok kişi bu yıl seferlerin başlayıp başlamayacağını araştırıyor. Peki, bu sene hacca gidilebilecek mi?

Hac kuraları ne zaman çekilecek 2022 | Türkiye’den hacca gidilecek mi?

Suudi Arabistan'da koronavirüs önlemleri gevşetildi. Bu sebeple Türkiye'den hac ve umre ziyaretlerinin başlaması yönünde bir umut oluştu.

Hac Umre Seyahat Acenteleri Derneği (HURSAD) Başkanı ve Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Hac ve Umreden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Diyaeddin Şahin, konu hakkında açıklamalarda bulundu. Şahin, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'de kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun devam ettiğini ancak sosyal mesafenin uygulanmadığını ve omuz omuza saf tutulup namaz kılındığını belirtti.

Umreye gidişler konusunda Suudi Arabistan tarafından kısıtlama getirilen ülke sayısının 1 Ocak 2022 itibarıyla azaldığını, geride umre organizasyonuna dahil edilmeyen Türkiye'nin de arasında bulunduğu 4 ülke kaldığını anlatan Şahin, seyahat acentelerinin 2 yıldır ciddi bir krizle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan vatandaşlarının da tatil için Türkiye'ye gelemediklerinden bahseden Şahin, Türkiye'nin 2019'da yaklaşık 600 bin Suudi Arabistan vatandaşı turisti ağırladığını ve Suudluların Türkiye'de kurduğu ilişkiler ve ticaret ile iki ülke arasındaki ticarete değindi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Turizm Sektör Kurulu Başkanı Murat Kundak da sadece hac ve umre organizasyonu yapan acentelerin iki yıldır fatura kesmediğini anlattı.

Kundak, acentelerin ekonomik sıkıntı içine girdiğini, hac ve umre organizasyonunun açılmasını beklediklerini dile getirerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız halkın içinden biri ve dosyasının içinde mutlaka hac ve umre seyahat acentelerinin talebinin de yer aldığına inanıyor ve eminiz. En azından yanında seyahat edecek görevlilerle beraber o dosyanın içinde mutlaka hac ve umre organizasyonuyla alakalı kısıtlamaların bir an evvel kaldırılmasıyla ilgili madde bulunmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.