Hac kura sonuçları 2022 sorgulama diyanet! Hac kura çekimi ne zaman 2022?

Suudi Arabistan bu yıl kabul edeceği hacı sayısını 1 milyona yükseltti. Hac ibadetini 65 yaş altı ve tam aşılı kişiler yapabilecek. Salgın nedeniyle ara verilen umre ziyaretlerinin yeniden başlatılmasının ardından ilk kafile9 Mayıs’ta İstanbul Havalimanı'ndan kutsal topraklara doğru yola çıkmıştı. Koronavirüs sebebiyle 2 yıldır Hac ibadeti için kutsal topraklara gidilemiyordu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 37 bin 770 Türk vatandaşının Hacca gideceğini açıkladı.

2022 hac ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlayacağını duyurmuştu. 65 yaş üstü hac yolcularının kayıt haklarının 2021 yılında alınan karar çerçevesinde 2023 yılına ertelenmesi de kararlaştırıldı. 2022'de hac ibadeti 7-12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Hac başvuruları e devle üzerinden mi yapılaak?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç ise, her yıl hac, umre ve Kudüs'e gitmek için binlerce vatandaşın başvuru yaptığını, artık bunların hepsini e-Devlet Kapısı'na aldıklarını söyledi.

Hac kura çekimi var mı?

2022 yılı hac ve umre hususlarında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, hac seyahatlerinin 7 Haziran 2022 tarihinden itibaren, şevval ayı umre turlarının ise 2 Mayıs 2022 tarihinden itibaren başlaması hususları kararlaştırıldı. 2022 yılı için yeni bir kura çekimi yapılmayacağı, hac yolcularının tespitinde işlemlerin 2020 yılı kura sonuçlarına göre yürütülmesi kararlaştırıldı. 2022 Hac Kura Sonucu Sorgulama sorgulama ekranı