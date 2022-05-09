2020 yılı hac kuraları çekildikten sonra başlayan pandemi sebebiyle son iki senedir ülkemizde hac vazifesi için kafile ayrılmadı. Omicron varyantı ve aşılarla birlikte dünya normalleşme adımları attı. Suudi Arabistan yönetimi hac için Türkiye’ye 37.770 kişilin kontenjan verdi. Hac için yeni kura çekilmeyecek. 2020 yılında çekilen kuralar geçerli sayılacak. Su sebeple hacca gitmek isteyenlerin kesin kayıt işlemlerini yaptırmaları gerekiyor. Peki, hac kesin kayıtları ne zaman nasıl yapılacak?

Hac kesin kayıtları 2022 ne zaman başlıyor?

Hac vazifesi için vatandaşların 65 yaşının altında olması gerekiyor. Diyanet İşleri'nin yaptığı açıklamada hacı adaylarının doğum tarihlerinin 30.06.1957'den büyük olmaması gerektiği belirtildi. 65 yaş üstü vatandaşların gelecek yıl kutsal topraklara gitmesine izin verileceği belirtildi. Ayrıca hacca gidecek olan vatandaşların iki doz aşı olmuş olması gerekiyor. Biontech ve Sinovac aşıları Suudi Arabistan yönetiminin izin verdiği aşılar arasında yer alıyor. Koronavirüs aşı listesinde yerli aşı Turkovac'ın ise ismi yer almıyor.

09/01/2020 tarihinde çekilen kurada kesin kayıt hakkı elde edip kayıtlarını yaptıran ve 1.000'er Riyallerini Diyanet İşleri Başkanlığı veya kayıt yaptırmış olduğu acenteye bloke ettirmek suretiyle 2022 yılına erteleyenlerden:

65 yaş altında olanların tamamı 2022 yılında hacca gideceklerdir. Bu yıl hakkını kullanmayanlar daha sonraki yıllarda kuraya dahil edileceklerdir.

65 yaş üstü olanların kesin kayıtları (1.000 Suudi Arabistan Riyali blokelerinin devam etmesi kaydıyla) 2023 yılına ertelenecektir.

Grup halinde kesin kayıt yaptıran hacı adaylarından bir kısmının 65 yaş altı, bir kısmının 65 yaş üstü olması durumunda ise (örneğin eşlerden bayan 63 yaşında, bay 68 yaşında veya evlat 40 yaşında annesi ise 70 yaşında vb);

- 65 yaş altı olanların talep etmeleri ve grubundaki 65 yaş üstü olanlardan ayrılmaları halinde kendilerine 2022 yılında hacca gitme imkânı verilecektir.

- Grup bağlantılarından ayrılmak istememeleri halinde grubun tamamının kesin kayıt hakları 2023 yılına ertelenecektir.

Şartları tutanların tercihleri 25 Nisan - 06 Mayıs 2022 tarihi mesai bitimine kadar online olarak ya da müftülükler aracılığıyla yapılmıştır.

Kesin kayıt işlemleri ise 09 - 13 Mayıs 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kontenjanlarda boşluk oluşması halinde yedek kayıt işlemleri 09/01/2020 tarihinde çekilen kuradaki sıra göz önünde bulundurularak yapılacaktır.