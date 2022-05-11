2022 yılı için Türkiye'ye 37.770 kişilik kontenjan ayrıldı. 2020 yılında hac hakkı kazanan 65 yaş altı vatandaşlar 2022'de kutsal topraklara gidecek. Bu sebeple yeni bir kura çekilmeyecek. Çift doz aşı olanlar ve 65 yaş altı vatandaşlar tercih işlemlerini 25 Nisan-6 Mayıs tarihleri arasında yapıldı. 9 Mayıs-13 Mayıs tarihlerinde ise hac kesin kayıtları yapılacak. Bu işlemler artık e Devlet üzerinden yapılabiliyor. Peki, hac kesin kayıtları e Devlet’ten nasıl yapılır?

Hac kesin kayıt işlemi e-Devlet! e-Devlet hac umre kayıt işlemleri

​Diyanet İşleri Başkanlığı, Hac farizasını yerine getirmek isteyen vatandaşlara yönelik başvuru ve diğer işlemleri e-Devlet üzerinden hizmete açtı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç, "Başta umre ve hac ibadetleri olmak üzere, Kudüs'e gidecek vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştıracak e-Devlet çatısı altında seyahatlerin başından sonuna kadar her birinin zahmetsiz geçmesini sağlayacak adımları artık atmış bulunmaktayız" dedi. Koç, hızlı, kaliteli ve en önemlisi de güvenli bir dijital platform sağlamaya devam edeceklerini, e-Devlet Kapısı'nın her alanda vatandaşların hizmetinde olacağını kaydetti.

e Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra arama kısmına Diyanet İşleri Başkanlığı yazmanız gerekiyor. Karşınızda açılan sayfada 'Hac işlemleri, umre ve Kudüs turları kayıt başvurusu' gibi başlıklar çıkacak. Buradan ise arzu ettiğiniz başlığa tıklayıp yeni bir sayfaya yönlendirileceksiniz.