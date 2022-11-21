Hac kayıtları ne zaman alınacak 2023? Hac kuraları ne zaman ayın kaçında çekilecek?
Koronavirüs salgını sebebiyle iki yıl boyunca ülkemizden kutsal topraklara gidilmedi. 2022 yılında ise belirlenen kontenjan kapsamında ülkemizden hacca gidildi. Peki, 2023 yılı hac kayıtları ne zaman nereden nasıl yapılacak?
Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizden kutsal topraklara 2022 ve 2021 yıllarında gidilmedi. 2020 kurasında ismi çıkan ve kayıtlarını yaptıranlar haklarını 2022'de kullandı. Yeni yıl öncesinde başvuru işlemlerinin ne zaman yapılacağı, kura takvimi araştırılmaya başlandı.
Hac kayıtları ne zaman alınacak 2023? Hac kuraları ne zaman ayın kaçında çekilecek?
Hac kuraları e-Devlet üzerinden alınıyor. 2023 yılı hac ön kayıt işlemleri henüz başlamadı. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri'nin açıklama yapması bekleniyor. Ön kayıtların aralık ayında başlaması kuraların ise ocak ayında çekilmesi bekleniyor. Konuyla ilgili olarak açıklama geldiğinde haberlerimizde yer vereceğiz.