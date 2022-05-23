Koronavirüs salgınında pek çok ülke normalleşme sürecine gitti. Suudi Arabistan ise uzun zamandır kısıtlama uyguladığı pek çok ülke için umre ve hac onayı verdi. Şevval ayıyla birlikte Türkiye iki yılın ardından umre kafilelerini yola çıkarttı. Peki, hac tercihleri nereden sorgulanacak?

Hac çıktı mı hac tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 yılı için hac kura başvuruları 2019 yılında alınmaya başlamıştı. 2020 yılının ocak ayında ise kuralar çekilmişti. Koronavirüs salgını sebebiyle kutsal topraklara ülkemizden gidilmediği için 2020 hac kura sonuçları geçerliliğini korudu. Bu sebeple 2022 yılında yeni bir kura çekimi yapılmadı. Ülkemize hac için 37.770 kişilik kontenjan ayrıldı. Hacca gidecek olan vatandaşların 65 yaş altı olması ( 30/06/1957'den büyük olan hacı adayları bu sene için kutsal topraklara maalesef gidemeyecekler) ve iki doz aşı olmuş olması şartı sunuldu. 65 yaş üstü olanların kesin kayıtları (1.000 Suudi Arabistan Riyali blokelerinin devam etmesi kaydıyla) 2023 yılına ertelendi.

Hac için şartları tutanlar 25 Nisan-6 Mayıs tarihlerinde tercih işlemlerini yaptı. Kesin kayıt işlemleri ise 9-13 Mayıs tarihlerinde alındı. Hac durum sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Hac durumunuzu sorgulamak için TIKLAYINIZ