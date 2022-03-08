Koronavirüs salgını sebebiyle 2020 yılının Mart ayından bu yana Suudi Arabistan yönetimi hac ve umre için Türkiye’den misafir kabul etmiyor. 2022 yılında da benzer bir uygulamanın sürüp sürmeyeceği, hac kayıt işlemlerinin nasıl alınacağı merak ediliyor. 2022 hac kayıtları alınıyor mu?

Hac başvurusu 2022! Hac kayıtları ne zaman başlayacak?

2019 yılının aralık ayında hac kayıt işlemleri yapıldı. 2020 yılının ocak ayında ise kuralar çekildi. Kura sonucunda adaylar kayıt işlemlerini yaptırdı. Ancak salgınla birlikte Suudi Arabistan ilk yıl ülke dışından misafir kabul etmedi. 2021’de ise belirli ülkelerden hac için ziyaretçi alındı.

Türkiye’den umre ve hac vazifesi için halen Suudi Arabistan misafir kabul etmiyor. Suudi Arabistan’ın belirlediği riskli ülkeler arasında Türkiye’de yer alıyor. İlerleyen günlerde yeni bir karar çıkıp çıkmayacağı da bilinmiyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda 2020 yılında kura sonucu hac kayıt hakkı kazananların, haklarının devam ettiğini belirtmişti.

Suudi Arabistan Türkiye’den hac ve umre için ziyaretçi kabul ettiğine dair bir açıklama yaptığında haberlerimizde yer alacaktır.

Suudi Arabistan’ın kabul ettiği aşılar arasında ülkemizde uygulanan Sinovac aşısı yer almıyor. Öte yandan Suudi Arabistan, umre ziyaretçilerinin sağlığını korumak amacıyla ülkeye giriş prosedürlerinin güncellendiğini duyurdu. Açıklamada, ülkeye umre veya ziyaret amaçlı gelenlerden bağışıklık durumlarına bakılmaksızın son 48 saat içerisinde alınmış onaylı negatif PCR ya da antijen testi istendiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu prosedürlerin uygulanmasına 9 Şubat 2022 itibarıyla başlanacağı kaydedildi. Suudi Arabistan, daha önce yaptığı açıklamada 10 Ekim 2021'den itibaren, sadece 2 doz Kovid-19 aşısı olanlara umre ve ibadet izni verileceğini duyurmuştu.