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Habil Yazıcı kimdir nerelidir?

Habil Yazıcı’nın kim olduğu arıştırılıyor. İsmi AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adaylığı için geçen Habil Yazıcı AK Parti İstanbul İl Yürütme Kurulu Üyesi de olan Habil Yazıcı kimdir? Habil Yazıcı nereli ve kaç yaşında? AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Habil Yazıcı mı olacak?

30 Kasım 2018 Cuma 19:52
Habil Yazıcı kimdir nerelidir?

Habil Yazıcı’nın kim olduğu arıştırılıyor. İsmi AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adaylığı için geçen Habil Yazıcı AK Parti İstanbul İl Yürütme Kurulu Üyesi de olan Habil Yazıcı kimdir? Habil Yazıcı nereli ve kaç yaşında? AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Habil Yazıcı mı olacak?

01.08.1986 yılında Trabzon’un Sürmene ilçesinde dünyaya gelen Habil Yazıcı evli ve iki çocuk babasıdır. İlk, orta ve lise öğrenimini Trabzon’da tamamladıktan sonra 2005 yılında girmeye hak kazandığı Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2009 yılında mezun oldu. İstanbul Barosu’ndaki avukatlık stajını 2010 yılında tamamlayarak aynı yıl kendisine ait Yazıcıoğlu Hukuk Bürosu’nu kurdu. Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku alanında yüksek lisans öğrenimine devam etmekte olup aynı zamanda çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Ak Parti İstanbul Gençlik Kolları teşkilat komisyonunda siyasete başlayan Habil YAZICI Gençlik Kolları İl Yönetim Kurulu üyeliği, Gençlik Kolları 1. Bölge Teşkilat Başkanlığı, Ak Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeliği ve Yerel Yönetimler Birimi 1. Bölge Başkanlığı görevlerinde bulunduktan sonra bu dönem Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcılığı görevini yürütmektedir.

AK Parti Üsküdar Belediye Başkan adayı Habil Yazıcı olacağı iddia ediliyor.

 

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 19:52
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