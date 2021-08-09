Haber kızdırdı: GS'nin masonu, Milli Gazete'yi Karamollaoğlu'na şikayet etti

Galatasaray yönetimi adına konuşan 33. dereceden mason büyük üstadı Remzi Sanver, futbol derdi olmayan, taraftarın hezimet sonrası üzüntüsüne saygı duymayan ve 'uçkur peşinde koşan' futbolcusuna ayar vermek yerine "Kim bilir hangi çağdan kalmış davranış normları" ifadesiyle Akit'i ve İslam'ı hedef almıştı.

Habere kızdı, Karamollaoğlu'na şikayet etti

Masonluğunu inkar etmeyen ancak "yavuz hırsız" misali üste çıkmaya çalışan Galatasaray'ın mason sözcüsü Remzi Sanver, bu kez kendisinin mason olduğunu haber yapan Milli Gazete'yi hedef aldı ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'na şikayet etti.

Milli Gazete’nin, Galatasaray yöneticisi Remzi Sanver ile ilgili yaptığı haberde, Sanver'in mason olduğunu ifade edlirken, Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın sitesinde yer alan bilgilere yer verildi.

Mason Locası'ndaki fotoğrafı kullanıldı, geçmişi deşifre edildi

Haberde, Remzi Sanver’in 2010 yılında Habertürk kanalında gazeteci Fatih Altaylı’nın Teke Tek programına katıldığını ve burada Masonluk Felsefesi ve tarihine dair bilgiler verdiğini hatırlatılırken, Sanver’in Mason Locası’ndaki fotoğrafı da paylaşıldı.

Hür ve Kabul Edilmiş Masonlar Büyük Locası'nın sitesinde yer alan bilginin de paylaşıldığı haberde, Sanver'in masonluk geçmişi ile ilgili şu ifadelerin yer aldığı vurgulandı: ''1991 yılında İstanbul'da, Ülkü Locası’nda tekris edilmiş, locasında çeşitli görevlerde bulunmuş ve 2003-2005 döneminde Üstad-ı Muhteremlik yapmıştır. 2007-2009 yıllarında Büyük Sekreterlik görevinde bulunmuş, 2010-2013 yıllarında Büyük Üstatlık yapmıştır''

Sanver'den ilginç cevap

Milli Gazete’nin yaptığı haberine sosyal medya üzerinden cevap veren ve masonluğu 'sütten çıkmış ak kaşık' gibi lanse eden Remzi Sanver, “Yönetime Burak Elmas tarafından atanmadım, Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurulu tarafından seçildim. Buna şaşırmak için herhangi bir sebep olduğunu da düşünmüyorum.” ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu'na şikayet etti

Ayrıca bir takipçisinin paylaşımına da açıklama yapan ve masonlar hakkında hikayelerin uydurulduğu masalını anlata Remzi Sanver, “Estağfurullah, sadece insan olmaya çalışıyorum. Gayem cevap vermek değil. Kamuoyu ile içten bir duruş paylaşmak istedim. Masonluk üzerinden anlatılan asılsız hikayeler, demokratlık iddiasındaki bir siyasi harekete yakışmıyor.” diyerek Saadet Partisi ve Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’na şikayette bulundu.

Öte yandan "Madem masonlar hakkında asılsız hikayeler anlatılıyor, kendinizi niye gizliyorsunuz?" ve "Madem çok masumdunuz, arkasına sığındığınız ve kullanmaya çalıştığınız M. Kemal Atatürk mason localarını neden kapattı?" sorularını akıllara getirdi.