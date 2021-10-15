  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Haaland'dan 'Yok artık' detirten şov
Spor

Haaland'dan 'Yok artık' detirten şov

Futbolun yıldız isimlerinden biri olan Haaland, antrenmanda sergilediği gösteriyle şaşırttı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 04:06:00 -

Dünya futbolunun son yıllarda Kylian Mbappe ile en çok konuşulan ismi olan Norveçli yıldız Haaland, Borussia Dortmund formasıyla dünya devlerinin gözdesi olmaya devam ediyor.

Hakkında birçok transfer dedikodusu olan ve astronomik bonservis ücretlerinin konuşulduğu Haaland, Manchester City, PSG, Barcelona, Real Madrid gibi takımların radarında.

Liglere verilen milli aranın ardından Borussia Dortmund ile antrenmanlarına devam eden Haaland, antrenmanda adeta imkansızı başardı.

Bundesliga resmi sosyal medya hesabının paylaştığı videoda, 3 futbol topunu üst üste koyan yıldız golcü, 3 futbol topunu da sırayla aynı noktaya isabet ettirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi
Eğitim

AÖF YKS 2 tercih bölümleri! Açık öğretim fakültesi AÖF ATA YKS 2. ek yerleştirme kontenjanlar 2021 listesi

2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları başladı. YKS 2. ek yerleştirme başvuruları ne zaman? ÖSYM 2021 YKS 2. ek yerleştirme başvuruları 14-1..
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temel Karamollaoğlu ile görüşecek

Halk TV yayınına katılan gazeteci Veysi Dündar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun ..
Tam bir fiyasko! Almanya'nın dev askeri projesi müzede bitti
Dünya

Tam bir fiyasko! Almanya'nın dev askeri projesi müzede bitti

ABD'li Northrop Grumman firması tarafından geliştirilen RQ-4 Global Hawk’ın bir Avrupalılaştırılmış versiyonu olan Almanya’nın "Euro Hawk İn..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay