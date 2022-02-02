Ha İstanbul ha Mersin! CHP'li başkanların rezaleti bitmiyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer özel mülkünde kaçak su kullandığı ortaya çıkmasının ardından büyük bir skandal patladı.

Konuyla ilgili Manşetlerin Dili programında konuşan Ali İhsan Karahasanoğlu, 'Ha İstanbul ha Mersin!' yorumunu yaptı.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o açıklamaları:

Gene Vahap Seçer insaflıymış. Ekrem İmamoğlu suç duyurusunda bulundu. İkisi de aynı şey. İstanbul kar altındayken balıkçıda yemek yiyen Ekrem İmamoğlu suç duyurusu yaptı. Ekrem İmamoğlu İstanbul’da neyse Mersin’deki Vahap Seçer de aynısıdır. Muhafazakar insanlar artık uyanmıştır ama sol çevreler de inşallah uyanır. Vahap Seçer’in anlattığı ile yaptığı arasında bambaşka detaylar ortaya çıkıyor. Yine Ekrem İmamoğlu da aynısı… Ne yapmış? Kanuni, Fatih Sultan Mehmet’in portresini almış. Büyükelçilerle görüşüyor. Sen İstanbul’a hizmet et kardeşim. Bize seni çalışırken göremiyoruz. Unutmayalım Murat Ongun’un hala kayak merkezinden dönüşünü bekliyoruz. Hatta kendisinin Fransa’ya kaçtığı düşünülüyor. Acaba Murat Ongun, hortumcu Cem Uzan ile mi görüşüyor? Ya Burak Akbay ile mi görüşüyor? Ne görüşüyor merak ediyoruz.