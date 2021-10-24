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Spor GZT Giresunspor'da yenilmezlik serisi 4 maça çıktı
Spor

GZT Giresunspor'da yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Süper Ligin 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan GZT Giresunspor, yenilmezlik serisi 4 maça çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 12:57:00 -
GZT Giresunspor'da yenilmezlik serisi 4 maça çıktı

Süper Lig'de 44 yıl aradan sonra mücadele hakkı kazanan GZT Giresunspor, sezona Galatasaray yenilgisiyle başladı.

İlk 4 maçta sahadan yenilgiyle ayrılan yeşil beyazlılar, ligdeki ilk puanını 5. haftada iç sahada oynanan ve golsüz beraberlikle sonuçlanan İttifak Holding Konyaspor önünde elde etti.

Ligin 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Karadeniz temsilcisi, bu karşılaşmanın ardından son 4 haftada mağlubiyet yüzü görmedi.

Dün deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kalan Giresun ekibi, son 4 maçın 2'sini galibiyet, 2'sini ise beraberlikte tamamladı.

GZT Giresunspor, 10 haftada topladığı 9 puanla ligde 17. sırada bulunuyor.

Giresunspor Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Akgün, AA muhabirine, yeni kurulan bir ekip olmalarının yanı sıra yaşadıkları şanssızlıklar nedeniyle ligde ilk haftalarda istedikleri sonuçları alamadıklarını söyledi.

Son haftalarda çıkış yakaladıklarını belirten Akgün, "Oyuncularımız uyum sorununu aştı. Lige tam anlamıyla adapte olduk. Kalan haftalarda daha da başarılı sonuçlar alacağız. Giresunspor bu ligde kalıcı olacak ve biz buna inanıyoruz." dedi.

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