‘GYODER Çözüm Platformu’nda yeni çalışma düzeni konuşulacak
Türkiye gayrimenkul sektörünün çatı örgütü GYODER, mevcut sorunlara çözüm bulmak amacıyla hayata geçirdiği ‘GYODER Çözüm Platformu’ sektörün gündemindeki konuları değerlendirmeye devam ediyor.
Gayrimenkul sektörü ve iş dünyasından deneyimli isimlerin konuşmacı olarak katılacağı Çözüm Platformu toplantısında ‘Şimdi Her Yer Ofis’ başlığı altında son gelişmeler ele alınacak. Açılışını GYODER Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, moderatörlüğünü GYODER Yönetim Kurulu Üyesi, PwC Türkiye Ortağı Ersun Bayraktaroğlu’nun yapacağı ‘GYODER Çözüm Platformu’ toplantısında, gayrimenkul ve iş dünyasından deneyimli isimler görüşlerini paylaşacak. GYODER’in altıncı kez düzenleyeceği ‘Çözüm Platformu’ toplantısı, 30 Mart Salı günü 14.00-16.35 saatleri arasında Digital Network Alkaş platformunda online olarak yapılacak.